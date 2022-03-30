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«المحترفين» تستعرض البرامج الاستراتيجية مع وفد الكرة البحرينية
«المحترفين» تستعرض البرامج الاستراتيجية مع وفد الكرة البحرينية
30 مارس 2022 19:28

 
دبي (الاتحاد)
استقبل عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وفد اتحاد الكرة البحريني، برئاسة الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد رشدان وأيمن الفردان عضوي مجلس إدارة الاتحاد، بمقر الرابطة بأبوظبي.
يأتي هذا الاجتماع توطيدًا للعلاقات الطيبة بين البلدين، وتعزيزا لسبل التعاون لما فيه مصلحة الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه التحديد، وسعي الرابطة لمد جسور التعاون بين مختلف المؤسسات الرياضية الإقليمية والدولية، وتحديداً مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحقيق الغايات المشتركة.
حضر الاجتماع ممثلو مختلف الإدارات بالرابطة، وتم خلاله استعراض برامج الرابطة، وأبرز مشاريعها التي يتم تنفيذها وفق خطتها الاستراتيجية 2020-2030، حيث اطلع الوفد البحريني على الهيكل التنظيمي للرابطة، وآلية إدارة المسابقات من مختلف الجوانب سواء الفنية، التنظيمية، التسويقية والإعلامية، والتراخيص وتطوير الأندية.
واستعرضت الرابطة جهودها في دعم ریاضة كرة القدم عموماً، ودوري المحترفین خصوصاً، من خلال تخصیص الموارد البشریة والمالیة اللازمة لتحقیق انطلاقة واعدة لكرة القدم الاحترافیة، على المستویات المحلیة والإقلیمیة والدولیة، وفق رؤیة واضحة مدعومة بغایات وأهداف ومبادرات استراتیجیة، یتم العمل عليها وفقاً لبرنامج زمني محدد لتحقیق الاحتیاجات والتوقعات على المدى الطويل. 

رابطة المحترفين لكرة القدم
عبدالله ناصر الجنيبي
اتحاد الكرة البحريني
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