«عمومية السباحة» تعتمد لائحة النظام الأساسي

دبي (الإتحاد)

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة لائحة النظام الأساسي، وبدأت في خطوات إجراء العملية الانتخابية عن طريق تشكيل لجنة الانتخابات والطعون على أن يكون الجدول الزمني 60 يوماً من أجل خوض الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة جديد يقود اللعبة الفترة القادمة.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة اعتماد لائحة النظام الأساسي بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني بتواجد 11 نادياً من الأندية الأعضاء.

وقال عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة: «اعتمدت الجمعية العمومية لائحة النظام الأساسي وذلك بموافقة 11 نادياً، وسيتم تشكيل اللجنة الانتخابية ولجنة الطعون وإرسالها إلى الأندية لوضع الجدول الزمني للانتخابات والذي من المقرر أن تتم خلال 60 يوماً طبقا للائحة النظام الأساسي».