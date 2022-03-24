خطوة تفصل البرتغال عن المونديال

بورتو (رويترز)

أصبحت البرتغال على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم لكرة القدم، بفوز صعب 3-1 على تركيا مستفيدة من إهدار بوراك يلماظ ركلة جزاء قبل خمس دقائق من النهاية، كادت أن تمنح التعادل للزوار في قبل نهائي الملحق.

ووسط تشجيع حماسي في استاد دراجاو الممتلئ، سيطرت البرتغال منذ البداية وتقدمت 2-صفر في الشوط الأول، بعد أن سجل أوتافيو هدفاً وصنع آخر لديوجو جوتا.

لكن فريق المدرب فرناندو سانتوس تعرض لصدمة حين قلص يلماظ الفارق في الدقيقة 65.

وارتكب المدافع جوزيه فونتي مخالفة ضد إنيس أونال في الدقيقة 85، لتحصل تركيا على فرصة ذهبية للتعادل من ركلة جزاء، لكن يلماظ سدد الكرة فوق العارضة.

وأزال البديل ماتيوس نونيز الضغوط عن أصحاب الضيافة، حين أحرز الهدف الثالث من هجمة مرتدة.

وعقب إهدار فرصة التأهل المباشر في نوفمبر الماضي، ستستضيف البرتغال الآن مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء لحسم المتأهل للنهائيات في قطر 2022.

وفجرت مقدونيا الشمالية مفاجأة بالإطاحة بإيطاليا بطلة أوروبا من قبل نهائي الملحق بعد الفوز 1-صفر خارج أرضها في الوقت القاتل.