العرض السعودي يغادر سباق شراء تشيلسي

لندن (د ب أ)

خرجت تحالف المجموعة الإعلامية السعوديةمن سباق شراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن المسؤولين عن العرض السعودي علموا أن عرضهم لم يتم إدراجه في القائمة المختصرة.

وبدأت مؤسسة "راين جروب" في نيويورك، عملية ابلاغ المشترين المحتملين لنادي تشيلسي بوضع عروضهم.

ومن المعروف أن العرض السعودي هو أول عرض يخرج من سباق الوصول للقائمة المختصرة.

كان محمد الخريجي، مشجع تشيلسي، قد تصدر المشهد في العرض السعودي للاستحواذ على النادي الإنجليزي، لكن المخاوف حول التأجيل المحتمل لدى رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية تم أخذه في الاعتبار، حينما اتخذت "راين جروب" قرارها.

وأصرت المجموعة الإعلامية السعودية على أن عرضها منفصل عن المملكة العربية السعودية، لكن القضايا المتعلقة بعملية الاستحواذ السعودي على نيوكاسل يونايتد، لعبت دوراً في تعامل "راين جروب" مع العرض الخاص بشراء تشيلسي.

وسوف تشرف الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي على عملية بيع تشيلسي، في ضوء العقوبات الموقعة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

كان أبراموفيتش قد عرض تشيلسي للبيع في الثاني من مارس الجاري، وذلك بعد غزو بلاده لأوكرانيا.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير الروسي في العاشر من مارس الماضي، حيث تزعم لندن أنها أثبتت وجود صلات له بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.