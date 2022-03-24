النسخة 9 من «ند الشبا الرياضية» ترفع عدد البطولات

دبي (وام)

ارتفع عدد البطولات الرياضية المتنوعة ضمن برنامج النسخة التاسعة من "دورة ند الشبا الرياضية" إلى 8 بطولات، حيث أعلنت اللجنة المنظمة عن إضافة بطولتي القوس والسهم وسباق سبارتن ناس الليلي، إلى منافسات الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي.

وأصدرت اللجنة المنظمة برنامج المنافسات التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 18 أبريل، وتتضمن بطولات الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، والجوجيتسو، بالإضافة إلى البطولتين الجديدتين بطولة القوس والسهم وسباق سبارتن ناس الليلي. وتقام بطولة القوس والسهم يومي 4 و5 أبريل في الصا لة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتتضمن المنافسة في 3 فئات مختلفة، الفئة الأولى هي فئة القوس المركب للرجال والسيدات، والثانية فئة القوس الأولمبي للرجال والسيدات، والثالثة فئة القوس المركب لأصحاب الهمم.

وتقام منافسات سباق سبارتن ناس الليلي يوم السبت 16 أبريل المقبل في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، وتتاح فيه المشاركة للرجال والسيدات من جميع الجنسيات، من داخل وخارج الدولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، وذلك بشكل فردي أو ضمن فريق، ويستمر التسجيل حتى يوم الجمعة 15 أبريل.

وتم تخصيص 3 فئات في السباق لتتناسب مع كافة المستويات البدنية، فيمكن المشاركة في فئة المحترفين «الإيليت» للقادرين على إنهاء السباق في زمن 20 دقيقة، وفئة الفئات العمرية الذي يتم تصنيف المشاركين ضمن 11 فئة عمرية هي 14 إلى 17، و18 إلى 24، و25 إلى 29، و30 إلى 34، و35 إلى 39، و40 إلى 44، و45 إلى 44، و45 إلى 49، و50 إلى 54، و55 إلى 59 و60 فما فوق، والفئة الأخيرة هي فئة الهواة، والتي تتاح فيها المشاركة للجميع. وتتضمن المنافسات 20 حاجزاً «أوبستكل» تمتد على مسافة 5 كيلومترات، وتتنوع ما بين الجري تسلق الحوائط القائمة والمائلة وتسلق المانكي بار وحمل أكياس الرمل وتسلق الحبال وجر العربات والزحف والقفز فوق النيران، وسيتم تتويج الفائزين الذين يتمكنون من تجاوز كافة الحواجز بشكل صحيح في أسرع وقت ممكن. كما تتضمن المنافسات تنظيم سباق «هوريكان» الذي يختبر قوة تحمل المشاركين، حيث يتم فيه تخطي كافة الحواجز ضمن فريق واحد ويكون لمدة 4 ساعات، وعلى كل فرد من أفراد الفريق أن يتشارك في تخطي كافة الحواجز في ذات الوقت وأن ينتهوا جميعًا في ذات الوقت. ويستمر التسجيل في الرياضات الأخرى حيث ينتهي التسجيل في بطولة الجو جيتسو يوم الأحد 27 مارس الجاري، كما يتواصل التسجيل في سباق الدراجات الهوائية حتى يوم الأحد 3 أبريل المقبل، ويتواصل التسجيل في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة حتى يوم 3 أبريل، ويستمر التسجيل في سباق الجري حتى يوم 9 أبريل، فيما يتواصل تسجيل اللاعبين في الفرق، التي تم اعتمادها للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة حتى يوم السبت 2 أبريل.