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الرياضي
4 مباريات في انطلاقة الجولة الـ 19 لدوري «الثانية»
4 مباريات في انطلاقة الجولة الـ 19 لدوري «الثانية»
25 مارس 2022 00:50

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم منافسات الأسبوع التاسع عشر لدوري الدرجة الثانية بإقامة أربع مباريات، تجمع لافال يونايتد مع الاتفاق على الملعب الفرعي لنادي العربي، والموج مع الهلال يونايتد على الملعب الفرعي لنادي الإمارات، وبينونة مع يونايتد سبورت ملعب المؤسسات الحكومية باستاد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ولاليغا أتش بي سي مع يونايتد على ملعب مدينة دبي الرياضية.
وتختتم الجولة مساء السبت بمباراة واحدة، حيثُ يلتقي فريقا ريجينال وليوا على ملعب استاد الشيخ زايد للكريكيت.
وكانت نتائج مباريات الجولة الماضية قد أسفرت عن فوز يونايتد على الموج (5 – 4)، ولاليجا على الاتفاق (2 - 1)، فورسان هيسبانيا على بينونة (1 – 0)، وبنفس النتيجة تغلب لافال يونايتد، بينما تعادل الهلال يونايتد مع ريجينال إيجابياً (1 – 1).

دوري الدرجة الثانية
الهلال يونايتد
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