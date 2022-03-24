المنتخبات تواصل الاستعداد لـ «آسيوية سباعيات الرجبي»

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبا الرجال والسيدات لسباعيات الرجبي، للمشاركة ببطولة آسيا والمزمع إقامتها بمدينة بوكيت بتايلاند يومي 9 و10 أبريل المقبل. ويواصل المنتخب تدريباته الفنية والبدنية استعداداً للحدث القاري، ويشرف على التدريبات فريق الرجال المدرب أبولو بيرليني ومساعده المدرب الوطني يوسف شاكر، فيما يتدرب منتخب السيدات على يد المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو، التي تعاقد معها الاتحاد مؤخراً.

وأعرب محمد الزعابي الأمين العام للاتحاد، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الداعم للرياضة والرياضيين خاصة رياضة الرجبي، وبالشكر إلى معالي الدكتور أحمد حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار أمين عام الهيئة العامة للرياضة لتقديمهم كامل أوجه الدعم لمشاركات المنتخبات الوطنية للرجبي.

من ناحية أخرى، أسدل الستار على منافسات الموسم المحلي، حيث حقق فريق نادي العين آمبرز لقب دوري الرجال فئة 15 لاعباً، بعد فوزه على نادي دبي هاريكاينز، بينما حقق فريق نادي أبوظبي هارليكوينز لقب دوري الدرجة الممتازة للرجال فئة 15 لاعباً، بعد تفوقه على فريق نادي دبي إكسليز.

وفاز فريق نادي دبي هاريكاينز بالمركز الأول بدوري السيدات للرجبي، وحقق نادي فالكون المركز الثاني.

وهنأ الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي مجالس ورؤساء ولاعبي وإداري أندية الرجبي بالدولة، بمناسبة ختام الموسم بنجاح.