5 ميداليات جديدة لمنتخبنا في «دولية» فزاع لقوى أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أضاف منتخبنا لأصحاب الهمم 5 ميداليات بواقع 3 فضيات وبرونزيتين في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى، فيما يمثل إنجازاً جديداً في نسخة دبي «الجائزة الكبرى 2022» التي تعد محطة تأهيلية مهمة للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية « باريس 2024». وجاء الفوز عبر مريم الزيودي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة رمى القرص الفئة أف 40، 41، 44، وكرر أحمد الحوسني المشهد منتزعاً فضية دفع الجلة أف 33، فيما كانت الفضية الثالثة من نصيب موسى حسن في دفع الجلة أف 32، بينما حصد أحمد المازمي برونزية دفع الجلة أف 33، وعبدالله المصباحي برونزية دفع الجلة أف 53، 54.

وكان حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي شهد مسابقات اليوم الثالث، قد شارك مع عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم نائب رئيس اللجنة المنظمة، تتويج الفائزين في مسابقات رمى القرص أف 40، 41، 44 سيدات وأف 52 و57 و400 متر رجال تي 52، 53.

وحلقت تايلاند بذهبية وفضية وبرونزية 400 متر الفئة تي 52، 53 بتوقيع الثلاثي بياو وماسابيري وسويا انتاسين، فيما فازت الجزائر بالمركزين الأول والثاني لمسابقة رمى القرص أف 56 و57 سيدات، عن طريق اللاعبتين نادية مجماج وصفية جلال فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى قوجي علام من نيجيريا.

وفي مسابقة 400 متر تي 20 سيدات كان المركز الأول من نصيب تايلاند عن طريق أوراوان، فيما ذهب المركزان الثاني والثالث إلى تركيا، بتوقيع اللاعبتين قزير واسراء بايراك.

وفي مسابقة 400 متر رجال تي 20، حصل البريطاني كولامبا على الميدالية الذهبية تاركا المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الكندي نوى فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى التايلاندي ناتابون.

من ناحيته، أبدى حمد أحمد الرحومي فخره ببطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، مشيداً بالتنظيم الاحترافي الذي أسعد الجميع وخاصة أن الجائزة الكبرى «دبي 2022» مؤهلة إلى «بارالمبية باريس 2024».

وقال: بطولات «فزاع» ثمرة عمل كبير ودؤوب مما كان له المرود الإيجابي على هذه المشاركة المشرفة في ظل حرص الدول على التواجد في الإمارات ودبي.

من جانبه وجه ماجد العصيمي مدير الحدث، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وراعي البطولة، ووصف البطولة بالمتطورة خاصة أن عدد لاعبي منتخبنا المشاركين في البطولة الحالية بلغ أكثر من 50 لاعباً ولاعبة.