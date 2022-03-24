«الأخضر».. «نقطة الاحتفال» في «ليلة المونديال»

معتصم عبدالله (الشارقة)

احتفل المنتخب السعودي بتأهله «السادس» إلى نهائيات كأس العالم، بتعادله مع نظيره منتخب الصين 1-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد نادي الشارقة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتقدم المنتخب السعودي في الشوط الأول عبر هدف صالح الشهري (45+1)، قبل أن يدرك المنتخب الصيني التعادل عبر ضربة جزاء نفذها زهو تشينجي في الدقيقة 82، وضمن ذات المجموعة فاز منتخب اليابان على أستراليا 2-0 على ستاد أستراليا في سيدني، وعمان على فيتنام 1-0 على ستاد ماي دينه في هانوي.

وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، مقابل 20 نقطة للسعودية، و15 لأستراليا، و11 لعمان و6 للصين، و3 لفيتنام، وضمنت السعودية واليابان الحصول على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة، في حين انتقلت أستراليا للمنافسة بالملحق الآسيوي.

والتأهل هو السادس لـ«الأخضر» إلى نهائيات كأس العالم بعد نسخ 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، وهي المباراة الرسمية الثانية التي يلعبها المنتخب السعودي على ملعب «الشارقة» بعد الأولى أمام اليابان 0-1 في دور الستة عشر لكأس آسيا 2019.

بدأ اللقاء سريعاً من قبل المنتخبين مع سيطرة سعودية لكن بدون خطورة تذكر على المرميين حتى جاءت الدقيقة (28) التي سدد فيها سالم الدوسري كرة قوية مرت فوق العارضة، وبسيناريو مماثل كرر الدوسري الأمر ذاته في الدقيقة (32).

وظل التعادل مسيطراً على مجريات الشوط الأول حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حينما أرسل سلمان الفرج كرة من ركلة ركنية على رأس صالح الشهري الذي أسكنها بطريقة مميزة في المرمى هدف التقدم الأول.

وبحث المنتخب الصيني عن التعديل وكان له ما أراد في الدقيقة 82 حينما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء نفذها بنجاح زهو تشينجي استقرت على يمين الحارس.

وتقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي السعودية مع أستراليا على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، واليابان مع فيتنام على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، وعمان مع الصين على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.