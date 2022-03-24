«الأولمبية» تُبرم اتفاقية إعلامية

دبي (الاتحاد)

أبرمت اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم بمقرها في دبي اتفاقية تعاون مع شبكة «سبورت فور أول» الإخبارية والتي سيتم من خلالها دعم حضور اللجنة وجميع أنشطتها ومبادراتها وبرامجها بجميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشبكة، ووقعت الاتفاقية من طرف اللجنة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية فيما وقع مدير الشبكة عبدالعزيز عبدالله من طرف شبكة «سبورت فور أوول».

وأكدت المهندسة عزة بنت سليّمان على أهمية عقد الشراكات واتفاقيات التعاون والتفاهم مع المؤسسات والجهات الرائدة في جميع المجالات، مشيرة إلى أن إتفاقية التعاون مع «سبورت فور أول» ستسهم في دعم مسيرة اللجنة من الناحية الإعلامية خلال جميع المشاركات والاستحقاقات الرياضية.

وعبر عبدالعزيز عبدالله مدير ومؤسس شبكة «سبورت فور أوول» عن اعتزازه بثقة اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية لاختيارها شبكة سبورت فور أوول لتكون الناقل الإعلامي لأنشطة وفعاليات اللجنة الأولمبية واعتبر الاتفاقية نقلة مهمة في مسيرة الشبكة التي تهدف دائماً لدعم الرياضة الإماراتية بجميع رياضاتها ودعم خاص للجنة الأولمبية عبر كافة الوسائل الإعلامية.