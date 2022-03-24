هجن الرئاسة تواصل الإبداع في «ختامي الشيحانية» بثلاثية «الإيذاع»

عبدالله عامر (أبوظبي)

كسبت «النهضة» لهجن الرئاسة الشلفة الذهبية في اليوم السادس للمهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، حيث أحرزت النهضة المركز الأول في الشوط الأول المخصص لهجن الإيذاع الأبكار المفتوح، مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 8:38:46 دقيقة، وكسب «الشعار الأحمر» 3 رموز ضمن تحديات فئة الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت مساء الأمس على أرضية ميدان الشيحانية.

وذهب الرمز الرابع إلى هجن العاصفة، وبحصولها على «الثلاثية» رفعت هجن الرئاسة رصيدها من الرموز إلى 6، بعد حصولها على ثلاثة في فئة اللقايا، وجاءت نتائج الأشواط الرئيسية بواقع فوز «شمعدان» لهجن العاصفة، مع المضمر غياث الهلالي، بالخنجر الذهبي في الشوط الثاني والخاص بالإيذاع الجعدان المفتوح بتوقيت قدره 8:46:47 دقيقة، في الشوط الثالث والشلفة الذهبية للأبكار المحليات انتزعت «جود» لهجن الرئاسة المركز الأول، مع المضمر المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري وبتوقيت بلغ 8:38:76 دقيقة، وفي آخر أشواط الرموز تصدر «هملول» بجدارة لينال الخنجر الذهبي للجعدان المحليات ويهدي مؤسسة هجن الرئاسة والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري المركز الأول وبزمن بلغ 8:44:58 دقيقة.

وبذلك سجلت «النهضة» بشعار مؤسسة هجن الرئاسة التوقيت الأفضل في تحدي الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك بعد أن قطعت مسافة 6 كلم بتوقيت قدره 8:38:46 دقيقة، وسجلت «النهضة» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري التوقيت الأفضل في الشوط الرئيسي الأول للرموز والخاص بالإيذاع الأبكار المفتوح.