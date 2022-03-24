القوارب الشراعية تبحر مع «دبي جونيور ريجاتا» الأحد

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ جميرا ظهر الأحد، انطلاق منافسات سباق دبي جونيور ريجاتا للقوارب الشراعية الحديثة، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022.

وينظم الحدث الذي يجمع نخبة الأبطال والبطلات الصاعدين والصاعدات في رياضة الإبحار الشراعي، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون والشراكة مع نادي دبي لزوارق الشاطئ وتحت مظلة اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

وينتظر أن تنتشر القوارب المشاركة في السباق على شواطئ جميرا وأم سقيم حسب كورس ومسار السباق، وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية المشرفة على السباق حسب ظروف وحالة البحر وقت موعد المنافسات.

ويتنافس المشاركون في السباق على 6 ألقاب للذكور والإناث في 3 فئات، هي منافسات القوارب الشراعية الحديثة «أوبتمست» تحت 14 سنة، والقوارب الشراعية الحديثة «ليزر 4.7» تحت 17 سنة، والقوارب الشراعية الحديثة «ليزر ريدايال» تحت 18 سنة.

وتبدأ الإجراءات الخاصة بالسباق في التاسعة صباحاً من يوم انطلاق السباق، فيما سيعقد الاجتماع التنويري في تمام العاشرة والنصف وتكون الساعة الواحدة ظهراً موعداً لبداية المنافسات، والتي قد تمتد لخمس مراحل حسب الحالة الجوية وسرعات الرياح، على أن تنتهى المنافسات الساعة الرابعة عصراً يعقب ذلك مراسم التتويج.