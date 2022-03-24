450 لاعباً يشاركون في «آسيوية الدراجات»

دوشنبه (الاتحاد)

تنطلق غداً، بطولة آسيا للدراجات الهوائية في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان، والتي تستمر حتى 30 مارس الجاري في فئات ومنافسات مختلفة، تشمل سباق الطريق وضد الساعة رجال وسيدات وتحت 23 عاماً، إضافة إلى فئتي الشباب وأصحاب الهمم.

ويشارك في البطولة 450 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، أبرزها الإمارات، اليابان، تايلاند، كازاخستان، الهند، أفغانستان، بنجلادش، البحرين، إيران، العراق، مانغوليا، باكستان، فلسطين، طاجيكستان وأوزبكستان، فيتنام.

وتشارك الإمارات بوفد رياضي يضمّ حارب عبد الرزاق العلي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية، حمد كاسين إداري المنتخب الوطني والمدرب بدر ثاني والمدربة سناء المرداسي وأحمد المطيوعي مدير منتخب أصحاب الهمم، و21 لاعباً ولاعبة في فئات مختلفة، تضم منتخب الكبار وتحت 23 عاماً رجال وسيدات تحت 23 عاماً ومنتخب الشابات وأصحاب الهمم.

ويقود يوسف ميرزا منتخبنا الوطني للكبار، الذي يضم أحمد المنصوري، محمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد خميس النقبي، فيما يتشكل منتخب تحت 23 عاماً من محمد المطيوعي وعبد العزيز الهاجري وحمدان حسن وعبد الله الحمادي، ويضم منتخب الإناث وتحت 23 عاماً والشابات، صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، هدى حسين، ويضم منتخب أصحاب الهمم الفئة عايض الأحبابي، سعيد الظاهري، عبد الله البلوشي، أحمد البدواوي، ذياب المهيري، وسالم الجنيبي، ويلتحق ميرزا ببعثة منتخبنا الوطني قادماً من مشاركة في إيطاليا استعداداً للبطولة الآسيوية.

وأكد حارب عبد الرزاق العلي رئيس البعثة، أن منتخباتنا الوطنية، على أتم الاستعداد للحدث القاري لتقديم أفضل المستويات والصعود على منصة التتويج، في ظل الخبرة الواسعة لمختلف الدراجين المشاركين، وخاصة يوسف ميرزا في سباق الطريق ومحمد المطيوعي وصفية الصايغ في فئة تحت 23 عاماً، وقال: استعد منتخبنا الوطني في معسكر في الفجيرة بهدف التعوّد على التضاريس المشابهة لمسار السباق في دوشنبه، ونحن واثقون أن تحضيراتنا الجيدة ستساعدنا على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية، وتوجه بالشكر إلى أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، على تكفله بمصاريف إقامة الوفود المشاركة وحرصه على توفير كافة الإمكانات المريحة لنا.

وأكد أونكار سينج الأمين العام للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، اكتمال كافة الترتيبات اللوجيستية لانطلاق الحدث، موجهاً الشكر لحكومة طاجيكستان على الدعم الكبير للبطولة التي تقام لأول مرة على أرضها، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة قامت بعمل رائع، وقال: رغم التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، إلا أن المشاركة جاءت كبيرة من 25 دولة، ما يؤكد الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة في آسيا، موضحاً أن جميع المنتخبات تشارك بأفضل دراجيها، وأن المنافسة ستكون على أشدها في مختلف الفئات.