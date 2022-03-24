«البرية» تظفر بدرع التفوق لبطولة محمد بن زايد للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

أحرزت قيادة القوات البرية درع التفوق لبطولة محمد بن زايد آل نهيان الخامسة للجو جيتسو ودرع التفوق العام للأنشطة الرياضية للعام التدريبي 2021، وهي البطولة التي اشتملت على منافسات الحزام الأزرق، والأحزمة الملونة لفئة البالغين من 18-29 سنة، وفئة الأساتذة 30 سنة فأكثر بمشاركة 10 قيادات.

وشهد مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، بحضور اللواء الركن راشد عبيد المزروعي رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع، اليوم الختامي للبطولة، وذلك بقيادة مركز التربية الرياضية العسكري وبحضور كبار الضباط في وزاره الدفاع والقوات المسلحة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم مشاهدة فيديو عن أنشطة مركز التربية الرياضية العسكري. وأعلن خلال الحفل عن الانتهاء من دليل تدريب الجو جيتسو بوزارة الدفاع، الذي استغرق إعداده أربع سنوات بعد دراسة علمية وعملية لجميع مدارس وأكاديميات تدريب الجو جيتسو على مستوى العالم، ليخرج دليل تدريب الجو جيتسو بمنهج ومدرسة تدريبية متفردة في القتال تخص وزارة الدفاع بدولة الإمارات، وهو الدليل الأول من نوعة على مستوى العالم، والذي يحتوي على منهج علمي تدريبي ويحتوي الدليل على 5 فصول.

وهنأ مطر سالم الظاهري الفائزين، متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز معرباً عن سعادته بحضور المنافسات لبطولة محمد بن زايد آل نهيان الخامسة، للجو جيتسو 2021، وأشاد بمستوى المنافسات التي أظهرت القوة البدنية والذهنية للمشاركين، والتطور الكبير لرياضة الجو جيتسو في الإمارات.

وتم بعد ذلك تقديم استعراض فني في القتال العسكري القريب باستخدام مهارات الجو جيتسو بغرض الدفاع عن النفس، أو الهجوم على الخصم وتتضمن هذه المهارات عدة تقنيات تظهر مدى فاعلية الجو جيتسو لدى الجندي المقاتل في الإخضاع والسيطرة على الخصم. وتم تكريم اللاعبين والقيادات الفائزة وأخذ الصور التذكارية مع راعي الحفل.