جريجوري: مواجهة الجزيرة «إعداد للدوري»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اعتبر الفرنسي جريجوري مدرب الوحدة، أن مباراة فريقه أمام الجزيرة السبت المقبل على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، لتحديد المركز الثالث بكأس رابطة المحترفين مهمة، كما أنها فرصة لطرفيها للتحضير لدوري أدنوك للمحترفين، وقال: ركزنا في فترة التوقف الحالية في ظل غياب الدوليين، على إعداد جميع العناصر في الفريق، ليكونوا في حالة بدنية وفنية جيدة لما تبقى من الموسم الحالي، الفرصة ستكون للاعبين الشباب في هذه المباراة.

وأضاف: «ليس من السهل أن تعد فريقاً في ظل غياب اللاعبين الدوليين، لكن جميع الأندية الكبيرة تعاني من ذلك، وعلينا أن نتأقلم مع ذلك، أعتقد أننا رغم ذلك نجحنا في استغلال فترة التوقف الحالية بشكل جيد».

من جهته، قال مانع عايض لاعب الوحدة: «مطالبون كلاعبين شباب أمام الجزيرة، بأن نثبت للمدرب أننا جاهزون للتواجد في التشكيلة الأساسية، والمباراة فرصة جيدة للوقوف على جاهزية الجميع لمبارياتنا المتبقية في الموسم في الدوري أو نهائي كأس رئيس الدولة».