«الخطة ب» تُقرب برشلونة من «الهداف البولندي»

نور إبراهيم (القاهرة)

كشفت الصحافة الألمانية النقاب عن أن بايرن ميونيخ يرفض الموافقة على طلبات نجمه الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما يتعلق بالراتب، قبل عام وبضعة أشهر من انتهاء عقده مع «البافاري» في يونيو 2023، وإن هناك اتجاهاً قوياً لرحيله في الصيف القادم، وستكون وجهته المقبلة على الأرجح، برشلونة الإسباني، ولاسيما بعد أن انسحب النادي الكتالوني من صفقة النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والتي كانت ستكلفه الكثير من المال، يضعه في مشكلة كبيرة بالنسبة لـ «سقف الرواتب» الذي لا ينبغي أن يتجاوزه النادي الكتالوني الذي يمر بظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، ويعاني من ديون تصل إلى مليار يورو.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة وضع «خطة ب» بعد وقف مفاوضاته مع الفتى الذهبي النرويجي، وتستهدف هذه الخطة ضم النجم البولندي الهداف ليفاندوفسكي، حيث يبحث تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا عن «نجم عالمي حقيقي».

ويعوض رحيل الأرجنتيني، الأسطورة ليونيل ميسي، ويجسد مشروعه الرياضي المستقبلي مع «البلاوجرانا»، ولن يجد أفضل من «ليفا» ثالث الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وأكثر ما شجع برشلونة على الإقدام على هذه الخطوة، العلاقة الطيبة التي تجمع بين خوان لابورتا رئيس النادي و«بيني زاهوي» وكيل أعمال النجم البولندي.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية الموالية لبرشلونة إن إدارة البارسا، أجرت اتصالات بالنجم البولندي واقترحت عليه بالفعل عقداً مدته 4 سنوات حتى 2026، غير أنها لم توضح شيئاً فيما يتعلق بالراتب. وقالت الصحيفة إن هذا الراتب سيتحدد بناءً على التعويض المادي الذي سيدفعه برشلونة للنادي الألماني مقابل ضم «ليفا» قبل عام كامل من نهاية عقده.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: بوجود كيليان مبابي في ريال مدريد وإيرلينج هالاند في برشلونة، سيأخذ الدوري الإسباني «الليجا» بعداً آخر، وسيحمل «كلاسيكو الأرض» بين الغريمين التقليديين، مذاقاً مختلفاً.