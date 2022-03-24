«الأخضر» يطارد «الأرقام القياسية» بعد «التأهل السادس»

دبي (الاتحاد)

يطارد المنتخب السعودي الأرقام القياسية، بعد حسم تأهله السادس إلى كأس العالم مبكراً، وقبل مواجهة الصين في الجولة قبل الأخيرة مساء اليوم، حيث ينتظر أن يحصد لاعبو «الأخضر» العديد من المكاسب الجديدة في رحلة الوصول إلى مونديال قطر 2022.

وتغازل الأرقام القياسية منتخب السعودية بعد انتزاعه لبطاقة التأهل إلى كأس العالم حين يخوض مباراته مع الصين مساء اليوم «الخميس»، برغبة كبيرة في تحقيق أرقام جديدة تؤكد جدارته بالوصول إلى أكبر محفل كروي في العالم.

ولأول مرة يحسم «الأخضر السعودي» تأهله إلي المونديال بالجولة قبل الأخيرة، حيث انتزع بطاقة العبور دون انتظار للقاء أستراليا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويسجل المنتخب السعودي صعوده للمرة الأولى أيضاً من الأراضي الإماراتية، بعد أن تأهل مسبقاً عبر قطر مرتين والرياض مرة وجدة مرة ومن كوريا مرة. كما سيكون «الأخضر» على موعد مع رقم غير مسبوق على صعيد النقاط، إذ فاز على الصين، حيث يملك حالياً 19 نقطة، وهو نفس الرقم الذي حققه في تصفيات مونديال روسيا قبل 4 سنوات في مشوار التصفيات بالكامل.

ويمنح الفوز على الصين «الأخضر» أعلى عدد من الانتصارات في التصفيات خلال تاريخ مشاركاته فيها بالوصول إلى الانتصار رقم 7، وذلك قبل جولة من نهاية التصفيات، وبذلك سيحقق أعلى مجموع من النقاط عبر 3 عقود.

ويذكر أيضاً أن الانتصار في مباراة اليوم يقود السعودية للإطاحة بالصين لأول مرة في تاريخ التصفيات ذهاباً وإياباً بعد فوزه بجدة في الذهاب بثلاثية مقابل هدفين.