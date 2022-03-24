«أسود الرافدين».. 12 مباراة بلا فوز!

سلطان آل علي (دبي)

يدخل منتخب العراق مواجهة شقيقه الإماراتي وهو محمّل بسلسلة ثقيلة وطويلة من عدم الفوز والقدرة على تحقيق الانتصار، فقد وصل المنتخب العراقي إلى سلسلة 12 مباراة رسمية متتالية دون تحقيق أي فوز، وذلك بالتعادل في 7 مباريات وخسارة 5 أخرى.

ويعود الفوز الأخير إلى يونيو2021 أمام منتخب هونج كونج بنتيجة 1-0.

ويظهر الضعف الهجومي جلياً في المنتخب بتسجيل 5 أهداف فقط خلال 12 مباراة، وعجز عن التسجيل في 8 منها، وهو ما يعني أن العراق يسجل هدفاً واحداً كل مباراتين ونصف تقريباً.

في المقابل، تلقت شباكه 16 هدفاً بمعدل أكثر من هدف كل مباراة.

الجدير بالذكر أن المنتخب العراقي نفسه قبل هذه السلسلة من عدم الفوز، كان يمتلك سلسلة طويلة من عدم الخسارة على الصعيد الودي والرسمي، حيث لم يتذوق طعم الخسارة في 9 مباريات متتالية مسجلاً فيها 16 هدفاً، بينما تلقت شباكه 5 أهداف فقط!

وإذا ما تابعنا مسار منتخب العراق في التصفيات، فسنجد أنه قدم تصفيات أولية رائعة جداً وقد هزم المنتخب الإيراني حينها، قبل أن يسقط المنتخب ما بعد الجائحة، ويتراجع أداؤه بصورة دراماتيكية سريعة.