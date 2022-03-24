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الرياضي
إعلام فيتنام ينتقد الجماهير!
إعلام فيتنام ينتقد الجماهير!
24 مارس 2022 14:17

سلطان آل علي (دبي)
وجه الإعلام الفيتنامي انتقادات واسعة في الأيام الأخيرة للجماهير الفيتنامية، وذلك بعد بيع 5 آلاف تذكرة فقط لمباراة فيتنام وعمان من أصل 20 ألف تذكرة متاحة.

المباراة التي ستقام في العاصمة هانوي عبارة عن لقاء تحصيل حاصل لا أكثر.
ويحتل المنتخب الفيتنامي المركز الأخير في المجموعة بـ3 نقاط من 8 مباريات، أما المنتخب العماني، فيأتي في المركز الرابع بـ8 نقاط. وكلاهما فقد آماله في الحصول على أي بطاقة مؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الملحق.
يذكر أن منتخب فيتنام يصل للمرة الأولى في تاريخه للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وقد حقق فوزه الأول في الجولة الماضية على الصين بنتيجة 3-1، كما أنه وصل إلى أعلى تصنيف له في المركز 94 منذ سنة 1998، ولهذا السبب ينتقد الإعلام غياب الحضور الجماهيري، فالمشاركة الأولى ليست نهاية المطاف بالنسبة للمنتخب وهي البداية لطموحاتهم القادمة.

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