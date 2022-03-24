«نمران» يحلق بلقب «صلاحه الشراعي» في «الظفرة البحري»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «نمران» لعمر عبد الله محمد المرزوقي بطلاً لسباق صلاحه للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي أقيم ضمن مهرجان الظفرة البحري ونظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، فيما حصل «شمردل» لسلطان سعيد محمد حارب على وصافة السباق وجائزة مالية 29 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب «خزام» لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 27 أ لف درهم، ورابعاً جاء «مهاجر» لماجد أحمد خادم الرميثي وحصل على 26 ألف درهم، وفي المركز الخامس حل «لزاز» لخليفة سعيد المزروعي وحصل على 24 ألف درهم، وسادساً جاء «الرقم 1» لإدارة أمن المواصلات دبي وحصل على 22 ألف درهم، أما المركز السابع فكان من نصيب «تواق» لمشعل محمد معيوف وحصل على 20 ألف درهم، وثامناً حل «هداف» لإبراهيم محمد عبد العزيز الحمادي، وحصل على 18 ألف درهم، فيما حل تاسعاً «العديد» لمحمد راشد محمد راشد الرميثي وحصل على 16 ألف درهم، وحل عاشراً «زفان» لمحمد علي يوسف البشر وحصل على 14 ألف درهم

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وخليفة راشد الرميثي مشرف السباقات الشراعية التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وناصر سالم الظاهري من النادي أيضاً.

على جانب آخر، تتواصل غداً فعاليات مهرجان الظفرة البحري بإقامة سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الجولة الثالثة لهذه الفئة والذي ينطلق عند الثانية ظهراً، فيما ينطلق عند الرابعة عصراً سباق المرفأ للتجديف التراثي.