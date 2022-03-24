ربيع يتصدر مشهد «الديربي» في قيادة قطبي «بر دبي»

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم مرحلة تحديد المراكز من «الخامس» وحتى «الثامن» في كأس رابطة المحترفين للموسم الحالي 2021- 2022، بإقامة مباراتين غداً «الجمعة»، حيث يستضيف اتحاد كلباء نظيره عجمان على ملعب الأول، ويلعب الوصل في مواجهة جاره النصر في «ديربي بر دبي» على استاد «زعبيل».

ولُعبت 4 مباريات في الجولتين الماضيتين لتحديد المراكز من «الخامس» وحتى «الثامن»، شهدت فوز اتحاد كلباء على الوصل 1-0، وعجمان على النصر بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق في الثانية الوصل على عجمان 4-0، وحسم التعادل 1-1 مباراة النصر واتحاد كلباء، ليحتل الأخير المركز الخامس قبل الجولة الخيرة، والوصل سادساً، وعجمان في المركز السابع، والنصر ثامناً.

ويتصدر «الوطني» سالم ربيع مدرب النصر الحالي مشهد مباراة «الديربي» أمام جاره الوصل، كونه من المدربين القلائل الذين حظوا بفرصة تدريبي قطبي «بر دبي» بعدما سبق له التواجد مدرباً للإمبراطور في موسم 2020- 2021 خلفاً للروماني المقال لورينت ريجيكامب، ليعمل لاحقاً مدرباً مساعداً للبرازيلي هيلمان المدرب الحالي للوصل، قبل عودته إلى تدريب ناديه السابق النصر في الموسم الحالي 2021- 2022 خلفاً للأرجنتيني المقال رامون دياز.

وعبر ربيع عن فخره بكونه واحداً من المدربين القلائل الذين حظوا بفرصة تدريب النصر والوصل، وقال: «يبقى هذا هو حال الاحتراف في كرة القدم وجزء من إثارتها وحلاوتها، وسعيد بعودتي الحالية للنادي الذي نشأت فيه، وأمامنا 90 دقيقة لنؤدي فيها بشكل جيد أمام فريق منافس».

وأضاف: «قطعاً تمنيت أن تأتي مواجهة الديربي في ظروف أفضل للفريقين البعيدين حالياً عن المنافسة على كل ألقاب المسابقات المحلية، ولكنها تبقى أيضاً مباراة مهمة يقع فيها العبء الأساسي على اللاعبين بحثاً عن الطموح الشخصي في تقديم الأداء الأفضل»، لافتاً إلى أن سباق الترتيب على المراكز لا يعني الكثير لفريقه في ظل ابتعاده عن المراكز الثلاث الأول لكأس رابطة المحترفين.

أرقام

43 مباراة لُعبت في كأس الرابطة حتى الآن

2 مباراتان اليوم في تحديد المراكز من 5 إلى 8

2 مباراتان متبقيتان لتحديد المركز الثالث والنهائي

120 هدفاً سُجلت في مباريات كأس الرابطة

2.79 معدل تسجيل الأهداف في كل مباراة