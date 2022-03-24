«الحبتور» ترعى حفل استقبال كأس دبي العالمي

دبي (الاتحاد)

ترعى مجموعة الحبتور حفل الاستقبال، والذي سيقام اليوم ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة 26 لكأس دبي العالمي 2022، وتأتي هذه الرعاية في إطار تعزيز الشراكات المهمة والداعمة للنجاحات الرياضية، وقام بتوقيع اتفاقية الرعاية، محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، واللواء خبير محمد عيسى العظب، مدير عام نادي دبي لسباق الخيل.

هذا وستقام الأمسية الخاصة بالفعاليات في برج بارك داون تاون دبي، والتي تحمل اسم مجموعة الحبتور، وتمثل الشراكة الجديدة بين مجموعة الحبتور ونادي دبي لسباق الخيل، خطوة مهمة في تعزيز سباقات الخيل على الساحة العالمية، خاصة وأن كأس دبي العالمي يملك سجلاً حافلاً بالإنجازات منذ تأسيسه من أكثر من ربع قرن من الزمان، وأحد أغنى سباق للخيل في العالم ويقام سنوياً على مضمار ميدان.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم عن ترحيبه بانضمام مجموعة الحبتور إلى المؤسسات الوطنية الرائدة المشاركة في رعاية كأس دبي العالمي، وقال: «تتمتع مجموعة الحبتور، بتاريخ ناصع من الارتباط برياضات الفروسية وتطويرها في الدولة، ويسرنا أن نرى هذا التعاون يتحقق من أجل تقديم قيمة مضافة جديدة، تدعم حدثاً عالمياً ضخماً يرسخ مكانة دبي الريادية في عالم سباقات الخيل وهو كأس دبي العالمي، ونادي دبي لسباق الخيل يأمل في توسيع آفاق هذه الشراكة مستقبلاً، بما يسهم في الارتقاء بسباقات الخيل في دبي ودولة الإمارات، والوصول بها إلى أعلى درجات التميز».

من جهته، أعرب خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في رعاية فعاليات كأس دبي العالمي، وخاصة أن هذا الموسم يقام بالتزامن مع الذكرى الخمسين للإمارات، واستضافة الدولة أحد أبرز الأحداث العالمية والمتمثلة في احتضان دبي لإكسبو 2020، الذي شهد نجاحات غير مسبوقة.

وقال: «دولتنا المباركة واحة السلام والأمن والأمان، وكعادتها تفتح ذراعيها لاحتضان كبريات الأحداث الرياضية وأهمها سباق كأس دبي العالمي. أحث دائماً على دعم الرياضات بكل فئاتها لقناعتي بأهميتها وتأثيرها على المجتمع، ولا بد أن تصبح أسلوب حياة».

وأضاف: «انتهجت مجموعة الحبتور منذ التأسيس على دعم الرياضة وتشجيعها في مختلف القطاعات مثل دعم منتخب دولة الإمارات لكرة القدم، ودعم نادي العين الرياضي ورعاية ماراثون زايد الخيري في نيويورك ومصر، ورعاية موسمين رياضيين لاتحاد كرة السلة وغيرها الكثير، بالإضافة لتمويل وتنظيم بطولة دولية لتنس السيدات منذ أكثر من 24 سنة متتالية وإطلاق كأس دبي الذهبية للبولو، أحد أبرز بطولات البولو في المنطقة، والتي عززت سمعة دبي خاصةً والإمارات بشكل عام في المحافل العالمية».