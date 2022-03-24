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كورونا يهدد بظهور فيتل في جائزة السعودية الكبرى
كورونا يهدد بظهور فيتل في جائزة السعودية الكبرى
24 مارس 2022 12:22

جدة (رويترز) 
قال فريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن مشاركة سائقه الألماني سيباستيان فيتل في سباق جائزة السعودية الكبرى مطلع الأسبوع القادم لا تزال غير مؤكدة، لأنه لم يتأكد بعد تعافيه من فيروس كورونا.
وغاب بطل العالم سابقاً أربع مرات عن الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار.
وشارك الألماني نيكو هولكنبرج مع أستون مارتن في حلبة الصخير بديلاً لمواطنه فيتل واحتل المركز 17 في السباق.
وقال أستون مارتن عبر تويتر: لم تثبت الفحوص بعد تعافي سيباستيان فيتل من فيروس كورونا، حتى يتسنى له السفر لخوض سباق جائزة السعودية الكبرى.
وأضاف الفريق: سيكون نيكو هولكنبرج في جدة ليقود للفريق بدلاً من سيباستيان إذا دعت الضرورة. سنؤخر قرارنا في هذا الصدد حتى الجمعة لمنح سيباستيان الفرصة للمشاركة في السباق.

فورمولا 1
سيبستيان فيتيل
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