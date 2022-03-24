الإمارات تشارك في «آسيوية سباعيات الرجبي»

دبي (الاتحاد)

يستعد المنتخب الوطني للرجبي للرجال والسيدات لسباعيات الرجبي للمشاركة في بطولة آسيا، والمزمع إقامتها بمدينة بوكيت بتايلاند يومي 9 و10 أبريل المقبل، وذلك بعد مشاركة المنتخب الوطني للرجال والسيدات بالعناصر الشابة المواطنة بالبطولة العربية لسباعيات الرجبي، التي أقيمت بالعاصمة التونسية خلال شهر فبراير المنصرم وظهورهم بشكل مميز من أجل تأهيلهم وإعطائهم المزيد من الخبرات في المنافسات القارية.

ويواصل المنتخب تدريباته الفنية والبدنية استعداداً للحدث القاري، ويشرف على التدريبات فريق رجال المدرب أبولو بيرليني ومساعده المدرب الوطني يوسف شاكر، صاحب الجهد الوافر بالتواجد خلال التدريبات بشكل منتظم، بالإضافة للمتابعة للشؤون الإدارية للاعبين خلال فترة التدريبات.

في الوقت الذي يتدرب منتخب السيدات على يد المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو التي تعاقد معها الاتحاد مؤخراً، وحقق المنتخب المركز الثالث والميدالية البرونزية بالبطولة العربية لسباعيات الرجبي.

وأعرب محمد الزعابي الأمين العام عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الداعم للرياضة والرياضيين خاصة رياضة الرجبي، وبالشكر إلى معالي الدكتور أحمد حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار أمين عام الهيئة العامة للرياضة، لتقديمهم كامل أوجه الدعم لمشاركات المنتخبات الوطنية للرجبي.

وأشاد الزعابي بالجهد المبذول من الإدارة والمدربين واللاعبين، رجالاً وسيدات، وإصرارهم على تحقيق مراكز متقدمة ببطولة آسيا القادمة لعدة عوامل، وهي العودة لمنصات التتويج ونيل شرف التكريم من صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الحفل السنوي لأصحاب الإنجازات الرياضية والذي حرص الاتحاد على مدار سبع سنوات متتالية التواجد به.

وأوضح أن المنتخب تم اختياره من المواطنين والمقيمين، الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة مع المنتخبات الوطنية للرجبي، والهدف من المشاركة الحصول على لقب البطولة.

من ناحية أخرى، أسدل الستار على منافسات الموسم المحلي بجولة الختام التي أقيمت على ملاعب طيران الإمارات للرجبي، حيث حقق فريق نادي العين آمبرز لقب دوري الدرجة الأولي للرجال فئة 15 لاعباً بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق نادي دبي هاريكاينز، بينما حقق فريق نادي أبوظبي هارليكوينز لقب دوري الدرجة الممتازة للرجال فئة 15 لاعباً، بعد تفوقه على فريق نادي دبي إكسليز.

وفاز فريق نادي دبي هاريكاينز بالمركز الأول بدوري السيدات للرجبي، وحقق نادي فالكون المركز الثاني.

وهنأ الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي مجالس ورؤساء ولاعبي وإداري أندية الرجبي بالدولة، بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2021-2022 بنجاح، في ظل الظروف والأوضاع الصعبة، التي مر بها العالم والمتعلقة بجائحة كورونا، مشيداً بما هيأه الاتحاد من سبل لإنجاح عمل المنظومة كاملة، عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والسير بالمنافسات لبر الأمان، مؤكداً أن هذا النجاح يدل على التخطيط السليم والإصرار على العطاء، والحفاظ على المكتسبات الرياضية من خلال التوازن بين المسابقات وصحة الجميع.