الريال ويوفنتوس وبرشلونة تخطط لـ «الانقلاب الثلاثي»!

معتز الشامي (دبي)

أثار استمرار تمسك أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة بفكرة «السوبر ليج» الأوروبي علامات الاستفهام مجدداً، في ظل تمسك اليويفا بموقفه الرفض لإطلاق تلك البطولة خارج إطاره القانوني، ما دفع الثلاثي للتفكير في الانقلاب على اليويفا وأندية البريميرليج المعارضة للفكرة، وزعم خافيير تيباس رئيس الليجا الإسباني أن ريال مدريد و يوفنتوس و برشلونة، يخططون لإطلاق «سوبر ليج» جديد لكن من دون أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي قررت عدم المشاركة بسبب موقف اليويفا من الفكرة.

وكانت خطة «السوبر ليج» قد تم الإعلان عنها في أبريل 2021 ولكنها انهارت في غضون 48 ساعة، بعدما غادرت معظم الأندية التي أيدت المشاركة في البداية تحت ضغط هائل من جماهيرها، ووسائل الإعلام وبعض اللاعبين والمدربين أيضًا.

ولا يزال يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة ملتزمون بمشروع السوبر ليج، مؤكدين أنهم يعدون لنسخة مختلفة منه، لن تكون بطولة «مغلقة»، قبل أن يتحدث تيباس في مؤتمر صحفي أمس قائلاً: «فلورنتينو لا يخسر أبدًا إنه دائمًا ما يأتي بشيء ما» في إشارة لرئيس ريال مدريد.

وأكد ايلاي أن «السوبر ليج» مفهوم بدأ منذ سنوات عديدة وأكثر من يتمسك به فلورنتينو بيريز، وأضاف: «الحكومات الأوروبية سترفض لكن رؤساء تلك الأندية يعملون على مشروع أخر، وسيكتب له الفشل مرة أخرى من دون أندية البريميرليج، حيث سيكون المشروع ضد الدوري الإنجليزي و الفيفا ويويفا».

ويرى تيباس أن توجه «اليويفا» بإلغاء قانون اللعب المالي النظيف واستبداله بقانون يسمح بإنفاق 70% من الإيرادات سيفيد أندية البريميرليج، وأضاف: «أندية إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا ترى أن الأندية الإنجليزية ستسيطر على دوري أبطال أوروبا بعد القانون الجديد لذلك ستتجه لإنشاء «سوبر ليج» خاص بها».