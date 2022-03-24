«الإمارات للدراجات» فوق منصة «كتالونيا الجبلية»

أبوظبي (الاتحاد)

قدَّم خوان أيوسو من فريق الإمارات للدراجات أداءً قوياً في المرحلة الثالثة من جولة كتالونيا، حيث تمكَّن الإسباني الشاب من الفوز بالمركز الثاني، مسجلاً بذلك أكبر فوز له في مسيرته الرياضية حتى الآن. وكان أيوسو قد انطلق في أعقاب منافسه مارك زولر الذي تصدر المجموعة المتقدمة في الكيلومترات الأخيرة من السباق، قبل أن يتراجع لصالح منافسه بن أوكونر، الذي فاز بالمركز الأول في سباق المرحلة.

وقبل 500 م من خط النهاية، تمكّن أيوسو من التقدم إلى جانب زميله جواو ألميدا الذي حل في المركز الخامس في المرحلة الجبلية، التي أقيمت على مسار بطول 161.1 كم انطلاقاً من بيربينان وصولاً إلى لا مولينا. وبفضل فوزه، تقدم أيوسو إلى المركز الثاني في ترتيب التصنيف العام، متأخراً بفارق 10 ثوانٍ عن منافسه أوكونر، الذي يتصدر التصنيف. وسيشارك أيوسو غداً في المرحلة الرابعة التي تقام على مسار بطول 166.7 كم مرتدياً القميص الأبيض لأفضل دراج شاب.

وتعليقاً على فوزه، قال جوان أيوسو: كان السباق شاقاً، ولاسيما في مسافة التسلق الأخيرة حيث واجهنا رياحاً قوية. أعتقد أن منافسي أوكونر قد انطلق في وقت مثالي في سباق السرعة، حيث حاولت اللحاق به وتجاوزه نحو ثلاث مرات، إلا أنني لم أتمكن من تقليص الفارق بيننا، لذا أهنئه على فوزه المستحق اليوم. سأركز الآن على المراحل المقبلة من الجولة، حيث سأبذل قصارى جهودي غداً لمحاولة تحقيق الفوز على الرغم من صعوبة المرحلة.

في سباق كوبي أند بارتالي، تمكن دييجو أوليسي وزميله مارك هيرشي من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل، حيث فازا بالمركزين السادس والسابع على التوالي في السباق، الذي شهد انطلاق كاميلو أرديلا في أداء هجومي منفرد في الكيلومترات الأخيرة من السباق، الذي أقيم على مسار بطول 169.9 كم انطلاقاً من ريتشيوني وصولاً إلى لونجيانو، قبل أن تتمكن المجموعة الرئيسية من اللحاق به قبل 500م من خط النهاية، ليفوز إيثان هايتر (إينيوس-جرينادييرز) بالمركز الأول.

وفي بلجيكا، واجه باسكال أكرمان من فريق الإمارات حظاً سيئاً في سباق براغ-دي بان الكلاسيكي، حيث تعرض أكرمان المتخصص بسباقات السرعة لحادث مؤلم قبل 10 كم من خط النهاية أصيب بسببه بالعديد من الكدمات والخدوش، إلا أنه اعتلى دراجته من جديد لينهي السباق قبل التوجه إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.