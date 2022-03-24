مانع المرزوقي بطل الفلاي بورد بـ «الظفرة البحري»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار مساء أمس على منافسات بطولة الإمارات للفلاي بورد، والتي أقيمت على شاطيء المرفأ في منطقة الظفرة، ضمن مهرجان الظفرة البحري، والذي يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتفوق البطل مانع المرزوقي خلال الاستعراض في فئة المحترفين، بتحقيق أفضل استعراض وإحرازه المركز الأول، وحل ثانياً سعود الحمادي وثالثاً ماجد المرزوقي.

وتفوق أحمد سالم الرميثي في فئة المبتدئين بتحقيق أفضل استعراض والمركز الأول، في حين حل في المركز الثاني سيف سلطان عبد العزيز، وثالثاً جاء مروان حبيب المرزوقي.

وأشعلت المنافسات تحدي المتسابقين على شاطئ المغيرة في المرفأ، وتقديم فاصل مميز من الاستعراض للجمهور على مدار ما يقرب من الساعة، ضمن فعاليات المهرجان المتنوعة والمختلفة.

من جهته، وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وعبر أحمد ثاني عن سعادته بالتميز الكبير للفعاليات وأنشطة المهرجان هذا الموسم، خصوصاً مع تناغم الرياضات البحرية الحديثة والتراثية معاً خلال أيام المهرجان.

وقال: منافسات الفلاي بورد حملت طابعاً مميزاً التنافس، ولذلك كان الحماس قوياً بين كل المشاركين من أجل تقديم أفضل استعراض، والوصول للنقاط الأعلى لدى لجنة التحكيم، ووجه أحمد ثاني الشكر لكل من ساهم في صناعة لوحة النجاح والتميز للسباق والجهات المشاركة في تنظيم المهرجان، مؤكداً أن لوحة التفوق دوماً ما تكتمل بالتعاون والتكاتف للوصول للتنظيم المثالي في أي فعالية.