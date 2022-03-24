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الرياضي
الإمارات وبن دري إلى نهائي كأس رئيس الدولة للبولو
الإمارات وبن دري إلى نهائي كأس رئيس الدولة للبولو
24 مارس 2022 11:56

دبي (الاتحاد)
تأهل فريقا بن دري والإمارات في المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت في نسختها الـ 22 والمقامة بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك في ختام نشاط النادي الحافل لهذا الموسم.
وجاء تأهل فريق بن دري على حساب فريق ذئاب دبي بولو بنتيجة 15-11 بعد مباراة رجحت فيها كفة بن دري، بقيادة خالد بن دري وهداف الفريق توماس بانلو الذي سجل 8 أهداف، حيث كان التكافؤ والندية في الشوط الثاني مع وصول النتيجة إلى 5-4، إلا أن فريق بن دري تقدم في الشوط الثالث 10-5 وأنهى الشوط الرابع 14-8 وحافظ على تقدمه في الشوط الخامس لتنتهي 15-11.
وجاء تأهل فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم للنهائي، بالفوز على فريق الحبتور بنتيجة 11-8 بعد مباراة مثيرة من الطرفين، مع رغبة في بلوغ المباراة النهائية، وهي أول مباراة تجمع بين فريقي الإمارات وبن دري في مشوار البطولة، التي شهدت فوز فريق بن دري في كل مبارياته، فيما لم يخسر فريق الإمارات في أية مباراة.
أدار مباريات البطولة بنجاح طاقم الحكام الدولي المكون من تقروين ساوثويل، تيم بورن وبيتر وايت.
وتسبق المباراة الختامية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على برونزية البطولة، والتي تجمع بين فريقي غنتوت وأبوظبي حسب لائحة البطولة الفنية، وأعدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي برنامجاً حافلاً لختام الحدث الأغلى.
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نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو
الحبتور
فريق الإمارات للبولو
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