الإمارات بوابة «الأخضر» للحضور «المونديالي السادس»

معتصم عبدالله (دبي)

تتأهب الإمارات لزف «المنتخب السعودي» إلى التأهل السادس في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2022، حينما يحتضن ملعب نادي الشارقة ب «الإمارة الباسمة» في السابعة من مساء اليوم، المواجهة المرتقبة لـ «الأخضر السعودي» أمام مضيفه منتخب الصين ضمن الجولة التاسعة في المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتترقب الجماهير نجاح «الأخضر السعودي» في أن يكون أول المنتخبات العربية تأهلاً لمونديال 2022، في مواجهة «التنين الصيني» ضمن المجموعة الثانية، والتي يتصدرها المنتخب السعودي بعدما حقق الفوز في أول 4 مباريات، ولكنه خسر بالجولة الثامنة أمام اليابان 0-2، ليبقى رصيده عند 19 نقطة من ثمان مباريات.

وسيكون بإمكان «الأخضر» حسم بطاقة التأهل إذا ما حقق الفوز في المباراة أمام الصين يوم الخميس بالشارقة، وكذلك حتى لو أخفق بتحقيق الفوز في هذه المباراة فإن خسارة أستراليا أمام اليابان بذات اليوم ستمنحه حسم التأهل، قبل خوض مواجهة الجولة الأخيرة أمام أستراليا في جدة.

وستكون المباراة المرتقبة «الرسمية الثانية» للمنتخب السعودي على ملعب نادي الشارقة، بعد المواجهة الأولى أمام اليابان 0-1 في دور الستة عشر لكأس آسيا 2019 والتي أقيمت في 22 يناير 2019، بحضور 6832 مشجعاً.

وبعيداً عن الحسابات، يتزين ملعب الشارقة ب «الإمارة الباسمة» لاحتضان الفرحة السادسة لتأهل الأخضر، بعدما سبق للمنتخب السعودي الحضور في 5 نسخ سابقة للمونديال، حجز خلالها مقعده النهائيات من ملاعب مختلفة من بينها ملعبي استاد خليفة الدولى، وستاد حمد كبير بالدوحة، استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وصولاً إلى فرحة التأهل الأخير لمونديال روسيا 2018 من استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» بمدينة جدة.

وتفصيلاً، حسم «الأخضر» تأهله للمرة الأولى لنهائيات كأس العالم 1994، من خلال مباراته في الجولة الأخيرة ضمن التصفيات الآسيوية والتي أقيمت بنظام التجمع دوري من دور واحد في الدوحة، بفوزه على منافسه منتخب إيران 4-3 استاد خليفة الدولي بالدوحة.

وعاد المنتخب السعودي إلى ذات المدينة ولكن على استاد حمد كبير بالدوحة ليحسم تأهله الثاني في نسخة 1998، بفوزه 1-0 على قطر في الجولة الأخيرة بهدف إبراهيم الشهراني، وجاء التأهل الثالث لنسخة 2002 بالفوز العريض على تايلاند بنتيجة 4-1 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ووقتها انتظر «الأخضر» فوز البحرين على إيران بثلاثية.

وعلى غرار النسخة الحالي التي يطمح فيها «الأخضر» حسم تأهله في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات، نجح المنتخب السعودي في التأهل إلى نهائيات 2006 بفوزه في الجولة قبل الأخيرة على أوزبكستان بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، لتتحول وجهة الفرحة الخامسة في التأهل لمونديال روسيا 2018 إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» بمدينة جدة في المواجهة أمام اليابان والتي حسمها الأخضر بهدف فهد المولد.