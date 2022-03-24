سيكسرز يعبر ليكرز فوق جسر «إمبيد وهاردن»

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل جويل إمبيد 30 نقطة وأضاف زميله جيمس هاردن 24 نقطة، ليفوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 126-121 على مضيفه لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وغاب ليبرون جيمس عن ليكرز قبل انطلاق المباراة مباشرة بسبب تورم في الركبة اليسرى، وفي غيابه سجل دوايت هاوارد 24 نقطة وهي الأعلى له منذ نوفمبر 2018، كما أضاف زميله راسل وستبروك العدد ذاته من النقاط.

وبفضل الثنائي المخضرم نجح ليكرز في تقليص الفارق إلى نقطتين فقط في الربع الأخير، بعدما كان وصل إلى 14 نقطة.

وحصل إمبيد وهاردن على مساعدة من تايريز ماكسي وتوبياس هاريس اللذين سجلا 21 و20 نقطة على الترتيب.

وأحرز أوستن ريفز نقطتين ليقلص ليكرز النتيجة إلى 107-104 قبل خمس دقائق ونصف من النهاية.

لكن هاريس سجل نقطتين وأضاف ماكسي خمس نقاط ليتقدم سيكسرز 114-105.

ونجح سيكسرز في الرد على كل محاولات ليكرز ليحقق فوزه 45 مقابل 27 هزيمة، ويحافظ على المركز الثاني في القسم الشرقي.

وتلقى ليكرز الهزيمة السابعة في عشر مباريات ليظل في المركز التاسع في الغرب برصيد 31 فوزاً و42 خسارة.

ويتأهل أصحاب أول ستة مراكز في كل قسم إلى الأدوار الإقصائية، فيما تخوض الفرق من السابع وحتى العاشر الملحق.