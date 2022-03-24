3 ذهبيات تهدي «جودو الإمارات» لقب «عربية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)



توج منتخبنا الوطني بلقب البطولة العربية للجودو لفئة الشباب، بعد حصده 3 ميداليات ذهبية خلال منافسات البطولة العربية للجودو للمنتخبات والأندية للجنسين، والتي انطلقت أمس تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال، على صالة الأرينا بجامعة عمان الأردنية الأهلية، وشهدت مشاركة 315 لاعباً ولاعبة من 16 دولة هي بجانب الإمارات والأردن المستضيف، جيبوتي، البحرين، السعودية، الجزائر، العراق، الكويت، ليبيا، المغرب، فلسطين، قطر، سوريا، مصر، اليمن ولبنان.

واحتل منتخب الكويت المركز الثاني برصيد ذهبيتين وجاء منتخب الأردن الثالث بذهبية ومعه نظيريه الجزائري والسوري، ليكون تتويج منتخبنا بمثابة إنجاز غير مسبوق لجودو الامارات أبطال العرب.

بداية الحصاد كانت بحصول حارب عبد الرحمن جمعة علي ذهبية وزن فوق 100 كجم، بعد أن تخطى أبطال الأردن والسعودية، فيما نال الصاعد أحمد جاسم الثميري ذهبية وزن تحت 60 كجم، بفوزه على أبطال الجزائر والأردن، والعراق وسوريا في النهائي، أما ذهبية سعيد النقبي فتحققت في وزن تحت 73 كجم، بتخطيه أبطال أبطال العراق وسوريا، والكويت، وفلسطين والأردن في النهائي، وتواصلت أمس منافسات البطولة على مستوى فردي الرجال، ويخوض منتخب الرجال اليوم الجمعة مبارياته على مستوى الفرق .

وتلقت البعثة تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، مهنئاً ومثمناً الإنجاز المميز الذي حققه جودو الإمارات، والذي سيكون حافزاً لبقية أعضاء المنتخب لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، خلال المنافسات في بقية الأوزان، بالرغم من قوة المنافسة.

وأكد الدرعي أن تتويج المنتخب الشاب جاء انعكاساً وحصاداً للدعم والرعاية المباشرة من قبل القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وعكس أيضاً سلامة الخطط والبرامج التي وضعها الاتحاد مؤخراً باهتمامه بقطاع المراحل العمرية.

وعبر بن ثعلوب عن فخر واعتزاز مجلس إدارة الاتحاد بهذا الإنجاز المهم، الذي يسهم في تحفيز الكثير من الرياضيين في الجودو والألعاب الاخرى، ويدعم أيضاً مسيرة تطور رياضة الإمارات خلال الفترات المقبلة .