نادي «إيه سي ميلان» يسعد مشجعيه في «إكسبو دبي»

دبي (وام)

شهد إكسبو 2020 دبي، يوما حافلا بالأنشطة الكروية خلال زيارة نادي إيه سي ميلان - المتصدر حاليا الدوري الإيطالي الدرجة الأولى «سيري آ» للمعرض أمس. وقدم مدرب الفريق ستيفانو بيولي، ولاعبَا الفريق الأول إبراهيم دياز وفيكايو توموري حصة تدريبية للأطفال، بالإضافة إلى جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة بحضور مئات المشجعين. ونقل الثلاثي خبراتهم، واستعرضوا مهارتهم خلال الحصة التدريبية لعشرات الأطفال المنتسبين لأكاديمية إيه سي ميلان للأشبال التابعة لإكسبو 2020 دبي في مركز الرياضة واللياقة البدنية، قبل التوجه إلى حديقة الاحتفالات لحضور فعالية مسائية تضمنت جلسة أسئلة وأجوبة، وتوزيع الهدايا على الجماهير، واستعراضا حراً لمهارات كرة القدم. واعتلى اللاعبان المنصة أولاً، حيث تحدث كل من لاعب خط الوسط إبراهيم دياز، الذي شارك في مباراته الدولية الأولى مع منتخب إسبانيا العام الماضي، والمدافع توموري، لاعب منتخب إنجلترا، عن أمور عدة، بدءا من نجاح نادي إيه سي ميلان في هذا الموسم حتى الآن، مرورا بنجومية زميلهما زلاتان إبراهيموفيتش، وصولا إلى مقالب غرفة تبديل الملابس وكمية المعكرونة التي يتناولان. ثم انضم إليهما مدرب الفريق بيولي في جلسة أسئلة وأجوبة باللغة الإيطالية.

وقبيل جلسة الأسئلة والأجوبة، تحدث فيكايو توموري عن زيارة إكسبو 2020 دبي، قائلا «من الممتع معرفة كل ما يحدث هنا. ويسعدني أننا تمكّنّا من المجيء ورؤية كل شيء بأعيننا. من الواضح أننا استمتعنا باللعب مع الأطفال اليوم، وأننا سعداء للغاية بوجودنا هنا».

وأبدى توموري تفاؤله بمسيرة ميلان للفترة المتبقية من الموسم الحالي، قائلا: «نحن في وضع يمكّننا من تحقيق إنجاز مميز. صحيح أننا نتعرض للضغط، لكنه في رأيي ضغط نستمتع به، ضغط صحي يفرض علينا تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، ويدفعنا لإحراز الفوز... آمل أن نحتفل في نهاية الموسم بإنجاز مميز».

وكان نادي إيه سي ميلان أعلن في سبتمبر الماضي عن عقد شراكة مع إكسبو 2020 دبي، أصبح بموجبها أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط شريكا رسميا للروسونيري.

ومثّلت الفعالية ثالث زيارة يجريها «إيه سي ميلان» إلى إكسبو 2020 دبي، وكانت الزيارة الثانية في فبراير الماضي، حيث عُقدت جلسة بعنوان «مستقبل كرة القدم، ودورها الاجتماعي، وأهمية إنشاء جيل جديد من الملاعب المستدامة: كاتدرائية جديدة في مدينة ميلان»، ورحّبت بكل من إيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي لنادي إيه سي ميلان، وكريستوفر لي، المدير الإداري لشركة «بوبيولوس»، وهي الشركة القائمة على تصميم الملعب الجديد لنادي «إيه سي ميلان»، بينما كانت الزيارة الأولى ضمن حفلة مشاهدة جماعية أقيمت في نوفمبر بحضور أسطورة ميلان دانييلي ماسارو.