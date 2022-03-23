31.5 مليون درهم حصيلة مزاد «دبي بريز اب» للخيول

محمد حسن (دبي)

حقق مزاد دبي الاستعراضي (بريز اب) للخيول في عمر السنتين، الذي أقيم مساء اليوم «الأربعاء» بحلبة الاستعراض بمضمار ميدان، نجاحا كبيراً من حيث عدد الخيول التي تم بيعها فيما بلغت جملة المبيعات 31.580 مليون.

ونظم المزاد الذي خصص لخيول السنتين ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة، نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات جوفس العالمية الشهيرة برعاية شركة إعمار.

وحققت المهر رقم 45 ابن الفحل «كيرلين» بطل كأس دبي العالمي، أعلى سعر خلال المزاد بلغ مبلغ 2.5 مليون درهم، وحقق المهر رقم 40 ابن الفحل «كينج مان» مبلغ 2 مليون درهم، وبلغ معدل أسعار الخيل 607 ألف درهم.

وعرضت خلال المزاد 69 من الخيول الصغيرة تنحدر من أرفع السلالات في أوروبا والعالم وتشمل أبناء الفحول: «امريكان فيرو»، «أروجيت»، «كيرلن»، «دارك انجل»، «دباوي»، «أكسيد اند اكسل»، «فرانكل»، «جن رنر»، «انتو مسشيف»، «انفيسيبل سبريت»، «جستفاي»، «كودياك» وغيرها من الفحول المعروفة بجودة سلالتها.

وتقوم فكرة المزادات الاستعراضية «بريز اب» على استعراض الخيول وهي في كامل عدة ووضعية السباق مع سرج وفارس وتركض في خبب سريع لمسافة 2 فيرلونج تقريباً أمام المتابعين سواء في الموقع أو من على البعد، وذلك حتى يكون المشترون أكثر اطمئناناً ومعرفة بحركة الخيول أثناء الركض السريع، وذلك عند اتخاذ قرارات الشراء، وبرزت هذه الفكرة في الولايات المتحدة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، ووصلت إلى أوروبا حيث حققت نجاحاً وانتشاراً أكبر، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا المزاد بالمنطقة.