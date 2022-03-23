«الأبيض الأولمبي» يكسب الصين في «الدولية الودية»

دبي (الاتحاد)

تغلب منتخبنا الوطني الأولمبي على نظيره الصين بهدف في المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم، على ستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، في الجولة الأولى للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع شركة IAST SPORTS، بمشاركة 10 منتخبات.

وسجل عيد خميس هدف المباراة الوحيد لـ«الأبيض الأولمبي» في الدقيقة 30، مستفيداً من ركلة ركنية، حاول سعيد خميس معالجتها بتسديدة وصلت إلى خميس، لم يتوان في إيداعها الشباك، معلناً عن هدف المباراة الوحيد، الذي ترجم أفضلية منتخبنا على مدار شوطي المباراة.

وشهدت بقية مباريات الجولة الأولى للبطولة فوز المنتخب السعودي على حساب نظيره منتخب أوزبكستان 2-0، على ملعب ذا سفنز، سجل هدفي «الأخضر» اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة 25 و38 من مجريات المباراة.

وتغلب منتخب اليابان الأولمبي على منتخب كرواتيا «للشباب» بنتيجة 1-0، بدوره تفوق منتخب قطر الأولمبي، على نظيره منتخب تايلاند 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مواجهة العراق وفيتنام، على ستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، بنادي شباب الأهلي.

وتتواصل البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، بإقامة الجولة الثانية السبت المقبل، بمباريات الإمارات وأوزبكستان، الصين وتايلاند، قطر واليابان، كرواتيا وفيتنام، والعراق والسعودية، على أن يسدل الستار على البطولة بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة «الدور النهائي» 29 مارس.

وتستعد 9 منتخبات، من خلال المشاركة في البطولة، لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، المقررة في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، وتشمل الإمارات، السعودية، قطر، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام.