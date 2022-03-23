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الرياضي
«الملاكمة» يوزع حقائبه الإدارية في إكسبو
«الملاكمة» يوزع حقائبه الإدارية في إكسبو
24 مارس 2022 00:50

أبوظبي (وام)

يعقد مجلس إدارة اتحاد الملاكمة بتشكيله الجديد برئاسة أنس العتيبة اجتماعه الأول في الدورة الانتخابية الجديدة غد، بمقر إكسبو دبي 2020، لاعتماد توزيع المناصب الإدارية، والهيكل التنظيمي للاتحاد، وذلك من خلال تعيين نائب للرئيس، وأمين عام، وأمين عام مساعد، ورؤساء للجان المالية والمحترفين والفنية والتسويق والسيدات، وتحديد متحدث رسمي باسم الاتحاد. 
وأكد حسن الحمادي عضو مجلس الإدارة، أن الاجتماع سيبحث تصورات المرحلة المقبلة، ومقترحات نشر وتطوير اللعبة، والاطلاع على أبرز البرامج والمشروعات والبطولات التي سينظمها الاتحاد، فضلاً عن تكليف رؤساء اللجان بإعداد برامجهم التفصيلية كل في مجاله للعرض على المجلس في الاجتماع المقبل.

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