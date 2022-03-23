1008 طلاب في مهرجان أبطال مدارس أبوظبي لكرة القدم

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت بنجاحات كبيرة فعاليات ومنافسات مهرجان أبطال مدارس أبوظبي لكرة القدم، الذي أقيم يوم السبت في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 87 مدرسة من مدارس أبوظبي والعين والظفرة، بحضور أهالي وأصدقاء اللاعبين والمدربين لتشجيعهم ودعمهم للوصول إلى التصفيات النهائية، وبلغ عدد المشاركين في المهرجان 1008 طلاب وطالبات (444 من أبوظبي و380 من العين و184 من الظفرة)، ووصل 28 فريقاً من مختلف الرياضات والحلقات الدراسية إلى الدور النهائي الذي ستقام منافساته في مايو المقبل.

وفي منافسات كرة القدم، تأهل للمباراة النهائية عن الحلقة الدراسية الأولى (ذكور) مدرستا الظبيانية والفتح، بفوز الأولى على الرحبة بنتيجة 3-1، وفوز الثانية على مزيد 2-1، وحلت مدرسة مزيد بالمركز الثالث بعد فوزها على الرحبة 2-1، وعن الحلقة الدراسية الثانية تأهلت مدرستا القمة الدولية والمهارات الدولية الخاصة، بعد أن فازت الأولى على التعاون 1-0، والثانية على الأندلس 2-0، في حين حصد فريق الأندلس المركز الثالث بعد فوزه على التعاون 3-1. أما عن الحلقة الدراسية الثالثة فتأهلت مدرستا عبد القادر الجزائري والنموذجية للنهائي، وذلك بعد فوز الأولى على أبوظبي الهندية فرع المرور بنتيجة 5-0، وفوز الثانية على أبوظبي الدولية 2-0، بينما كان المركز الثالث من نصيب أبوظبي الهندية بفوزها على أبوظبي الدولية 2-0.

وفي منافسات كرة القدم إناث عن الحلقة الثالثة تأهلت أكاديمية جيمس الأمريكية وصقر الإمارات إلى المباراة النهائية، بعد فوز الأولى على أبوظبي الدولية 3-0 والثانية على أم الإمارات 3-2، بينما حققت أبوظبي الدولية المركز الثالث بفوزها على مدرسة أم الإمارات 3-0.

أما نتائج منافسات كرة السلة التي أقيمت في صالة نادي الجزيرة، فقد تأهلت إلى المباراة النهائية أكاديمية جيمس الأمريكية وأبوظبي الدولية، بعد فوز الأولى على هورايزن 23-9 والثانية على النموذجية 15-9، فيما حققت المركز الثالث مدرسة النموذجية بفوزها على هورايزن 20-15.

وأقيمت منافسات كرة اليد في صالة فاطمة بنت مبارك، حيث وصلت مدرستا دار العلوم وهورايزن إلى المباراة النهائية، وقد فازت دار العلوم على مدرستي أبوظبي الهندية 9-4، بينما فازت هورايزن على آور أون انغليش 2-1، وحققت أبوظبي الهندية المركز الثالث بعد فوزها على آور آون انغليش 10-5.