«الهيئة» تستضيف الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الرماية

دبي (وام)

استضافت الهيئة العامة للرياضة الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الرماية، الذي استعرض النظام الأساسي اللوائح المالية والإدارية، طبقاً لنظام الحوكمة ونشاط الاتحاد من حيث النواحي الفنية والإدارية والفعاليات والميداليات، التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توزيع المهام.

وبموجب قرارت مجلس الإدارة في اجتماعه الأول، تم تعيين ربيع أحمد العوضي نائباً لرئيس الاتحاد، وهند إبراهيم الحوسني أميناً عاماً للاتحاد، وطلال هندي مديراً تنفيذياً للاتحاد، وخالد سعيد الكعبي مديراً فنياً.

كذلك تم تكليف رؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة.. وسيترأس اللجنة الفنية للرماية ربيع أحمد العوضي، اللجنة النسائية برئاسة هند الحوسني، لجنة الفرق والمنتخبات برئاسة العقيد حسين الجنيبي، ولجنة المسابقات والفعاليات برئاسة عبد الله الجلاف، لجنة الحكام«التأهيل والتدريب» برئاسة حسن عبدالله الشحي، لجنة التسويق والرعاية برئاسة أحمد ضاحي السويدي، لجنة الرياضة النسائية برئاسة هند الحوسني، لجنة التخطيط والاستراتيجية برئاسة أحمد ضاحي والدكتور منصور الخييلي، لجنة إعداد الهيكل التنظيمي ومهام الوحدات التنظيمية برئاسة الدكتور منصور الخييلي، لجنة الرمايات غير الأولمبية برئاسة حمد خليفة البلوشي.