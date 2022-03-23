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الرياضي
منتخب الطائرة في المجموعة الأولى لـ «كأس التحدي»
منتخب الطائرة في المجموعة الأولى لـ «كأس التحدي»
24 مارس 2022 00:50

معتصم عبدالله (دبي)

وضعت قرعة بطولة «كأس التحدي الآسيوي للكرة الطائرة» في نسختها الثالثة، منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي قيرغيزستان ومنغوليا، حيث يستهل «أبيض الطائرة» مشواره بمواجهة قيرغيزستان في الجولة الأولى، على أن يواجه منغوليا في الجولة الثانية لختام الدور الأول.
وتقام البطولة، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 4 سبتمبر في قيرغيزستان، وشهد مراسم القرعة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي عبدالعزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة، وعوض المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.
وسبق قرعة كأس التحدي للرجال، سحب قرعة كأس آسيا للكرة الطائرة للشباب تحت 20 عاماً، والتي أسفرت عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الرابعة رفقة منتخبي تايلاند وكازاخستان، في البطولة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس المقبل. وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 3 منتخبات، ورافق منتخب شباب الإمارات في المجموعة الرابعة كل من منتخب تايلاند المصنف الثالث على القارة، ومنتخب كازاخستان المصنف الثامن.

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