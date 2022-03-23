اتحاد الكرة يُنظم مهرجاناً للواعدات في إكسبو 2020

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة كرة القدم النسائية باتحاد الكرة أمس، مهرجاناً كروياً للواعدات في موقع إكسبو 2020 بدبي، بالتعاون مع (AWFL) و(DASSA)، وبمشاركة طالبات المدارس الخاصة للفئات العمرية تحت 11 سنة، إضافة إلى مشاركة عدد من لاعبات المنتخب الوطني لكرة السيدات، وذلك بهدف نشر ثقافة لعبة كرة القدم بين الواعدات والفتيات في كافة مدارس الحكومية والخاصة، وتوسيع قاعدة الممارسات للعبة في الدولة.

وقالت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، إن المهرجان شهد مشاركة 80 فتاة، ضمن برنامج الواعدات الذي يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الاتحادين الدولي والقاري، والذي يهدف لزرع حب الرياضة واستقطاب الفتيات من خلال المهرجانات الكروية وتعليمهن أساسيات اللعبة، وتنمية قدراتهن ومهارتهن، ودمجهن في رياضة كرة القدم.