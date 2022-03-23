«الفرسان» يجهز «الفتى الذهبي» لنهائي كأس الرابطة

منير رحومة (دبي)

يسابق شباب الأهلي الزمن لتجهيز هداف الفريق إيجور جيسوس، حتى يدعم خط الهجوم في نهائي كأس الرابطة أمام الشارقة يوم 4 مايو المقبل، حيث يخضع اللاعب المتوج بجائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب مقيم في دوري المحترفين في الموسم الماضي، لبرنامج خاص من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية، والالتحاق بزملائه في الفترة المقبلة. وبعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي، وإجراء جراحة ناجحة في البرازيل، اختارت إدارة «الفرسان» إعادة تسجيل جيسوس في قائمة الفريق خلال الانتقالات الشتوية، رغبة في الاستفادة من خدماته في بقية مشوار الموسم، وفي مقدمتها نهائي كأس الرابطة.

ويعد جيسوس الهداف الأول لشباب الأهلي، حيث لعب 37 مباراة في مسابقات المحترفين، سجل خلالها 18 هدفاً، منها هدفان في هذا الموسم، واحتل المركز الثامن لترتيب هدافي الدوري في الموسم الماضي، برصيد 12 هدفاً.

وبعد إصابته وابتعاده عن الملاعب، لا يوجد أي لاعب من شباب الأهلي حالياً ضمن قائمة «توب 20» لهدافي دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الـ19، وأفضل هداف لم سيجل سوى أربعة أهداف فقط، وهو الإيراني مهدي قائدي، والذي يأتي ترتيبه في المركز 26 لهدافي الدوري.

وعاد جيسوس من البرازيل، بعد انتهاء مرحلة التأهيل والإعداد البدني، حيث اطمأن على استعادة جاهزيته البدنية، لينضم قريباً إلى فريق «الفرسان»، ويبدأ التحضيرات الفنية وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني، حتى يعود اللاعب لأجواء المباريات والمنافسات.