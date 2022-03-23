اليوم 08:48
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«الفرسان» يجهز «الفتى الذهبي» لنهائي كأس الرابطة
إيجور جيسوس
24 مارس 2022 00:51

منير رحومة (دبي)

يسابق شباب الأهلي الزمن لتجهيز هداف الفريق إيجور جيسوس، حتى يدعم خط الهجوم في نهائي كأس الرابطة أمام الشارقة يوم 4 مايو المقبل، حيث يخضع اللاعب المتوج بجائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب مقيم في دوري المحترفين في الموسم الماضي، لبرنامج خاص من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية، والالتحاق بزملائه في الفترة المقبلة. وبعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي، وإجراء جراحة ناجحة في البرازيل، اختارت إدارة «الفرسان» إعادة تسجيل جيسوس في قائمة الفريق خلال الانتقالات الشتوية، رغبة في الاستفادة من خدماته في بقية مشوار الموسم، وفي مقدمتها نهائي كأس الرابطة.
ويعد جيسوس الهداف الأول لشباب الأهلي، حيث لعب 37 مباراة في مسابقات المحترفين، سجل خلالها 18 هدفاً، منها هدفان في هذا الموسم، واحتل المركز الثامن لترتيب هدافي الدوري في الموسم الماضي، برصيد 12 هدفاً.
 وبعد إصابته وابتعاده عن الملاعب، لا يوجد أي لاعب من شباب الأهلي حالياً ضمن قائمة «توب 20» لهدافي دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الـ19، وأفضل هداف لم سيجل سوى أربعة أهداف فقط، وهو الإيراني مهدي قائدي، والذي يأتي ترتيبه في المركز 26 لهدافي الدوري.
وعاد جيسوس من البرازيل، بعد انتهاء مرحلة التأهيل والإعداد البدني، حيث اطمأن على استعادة جاهزيته البدنية، لينضم قريباً إلى فريق «الفرسان»، ويبدأ التحضيرات الفنية وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني، حتى يعود اللاعب لأجواء المباريات والمنافسات.

آخر الأخبار
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©