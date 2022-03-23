شباب الأهلي يحتفظ بدرع دوري السلة للمرة الـ 13



دبي (الاتحاد)

احتفظ فريق شباب الأهلي بدرع دوري السلة للمرة الثانية على التوالي والـ 13 في تاريخه بفوزه على الشارقة 75-63 في المباراة الفاصلة التي جرت بينهما بصالة مكتوم بن محمد اليوم ليعادل «الفرسان» إنجاز الوحدة كأكثر أندية الدولة حصداً للقب كما رفع رصيده إلى 44 لقباً في كل البطولات في اللعبة.

وحل الشارقة وصيفاً وحصل على الميدالية الفضية بينما نال الوصل البرونزية بحلوله في المركز الثالث بفوزه على النصر 80-77 في مباراة تحديد الثالث والرابع.

وانتهت الفترات بنتيجة (23-14 و19-17 و19-23 و14-9) ولجأ الفريقان إلى المباراة الفاصلة في أعقاب تبادلهما الفوز ذهاباً وإياباً في مباراتي الدور النهائي.

وكان شباب الأهلي قد فاز على أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة 94-76 ورد الشارقة بالفوز إيابا على صالته 80-74.

وعقب المباراة توج الفائزين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، في حضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الفردية والجماعية في نادي شباب الأهلي ونائبه اللواء طلال الشنقيطي وعلي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة وسالم المطوع الأمين العام وعدد من المسؤولين في للقطاع الرياضي.