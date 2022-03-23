أروابارينا: لست غريباً على كرة الإمارات

دبي (الاتحاد)

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب الوطني، أن «الأبيض» يمر بمرحلة حاسمة حالياً، حيث دخل معسكره للتجهيز لمباراة العراق، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، والتي تقام في التاسعة مساء غدٍ «الخميس» بتوقيت الإمارات، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ولفت رودولفو إلى أن «الأبيض» سيكون جاهزاً لتلك المباراة، كما حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين لتقديم الأفضل، كما أنه طالبهم بضرورة الظهور بصورة مميزة، وتقديم أفضل أداء ممكن خلال المواجهة المرتقبة، وتابع: «خلال المعسكر تعرفنا على عدد من اللاعبين الجدد، الذين انضموا للمنتخب، نحن نعمل خطوة بخطوة وفق رؤية واضحة المعالم لكل مرحلة على حدة، وقد تعرفت على قدرات جميع اللاعبين خلال تلك الفترة من التدريبات، صحيح أننا تعرفنا على بعض اللاعبين الجدد، ولكني على دراية بقدرات أغلب اللاعبين في الدوري الإماراتي والمنتخب، وأرى أن الجميع لديهم طموحات كبيرة للغاية للفوز بالمباراة، وحسم المركز الثالث لصالح المنتخب الإماراتي»، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، بمقر ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني.

وعن المنتظر من الجهاز الفني للتعامل مع المباراة، في ظل الصعوبة المتوقعة للمواجهة المرتقبة، كونه يتولى المسؤولية لأول مرة، وما إذا كان سيلعب للتعادل الذي يكفيه للاقتراب من حسم التأهل قبل مواجهة كوريا الجنوبية في ختام التصفيات، قال: «لست بغريب على كرة الإمارات، بل أعرف عدداً كبيراً من اللاعبين في صفوف المنتخب، وبالتالي لم يستغرق الأمر منا وقتاً طويلاً، حتى يعلم اللاعبون فلسفتنا التدريبية، وما نريده داخل الملعب، ونحن هدفنا الآن هو تقديم أداء مشرف وقوي يعيد الثقة للجماهير وللمنتخب بشكل عام، يكون شعاره اللعب من أجل الفوز دائمًا، وهذا سيكون شعارنا أمام العراق أولا، ثم نرى ما يمكن أن تنتهي إليه باقي مباريات التصفيات».