خليفة الحمادي: لاعبو «الأبيض» على قلب رجل واحد

دبي (الاتحاد)

أكد خليفة الحمادي، مدافع منتخبنا الوطني، على جاهزية جميع لاعبي «الأبيض» للمواجهة المرتقبة أمام منتخب العراق، ضمن المحطة قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة للمونديال.

وأضاف: «جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ونحن نأمل أن نقدم الأداء المنتظر منا، وأن نخرج بنتيجة إيجابية، تساعد في تأهل المنتخب للملحق القاري، ومن ثم نقاتل على حظوظنا في التأهل للمونديال».

وأشاد الحمادي بأجواء التحضيرات، خلال المعسكر الذي دخله اللاعبون قبل المواجهة المرتقبة، وأوضح أن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية، ويستشعرون أهمية مواجهة الغد أمام منتخب كبير مثل المنتخب العراقي، الذي يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وتابع: «سنلعب من أجل الفوز، حيث إن طموح جميع اللاعبين هو ضرورة التمسك بسكة الانتصارات، من أجل التأهل بصورة قوية، تمنح الفريق الدفعة اللازمة في باقي المشوار، خلال الملحق القاري، ومن ثم العالمي».