كين يغازل صدارة هدافي إنجلترا التاريخيين

لندن (د ب أ)

يضع المهاجم الإنجليزي هاري كين نصب عينيه تحطيم الرقم القياسي، المسجل باسم واين روني كأكثر اللاعبين تسجيلاً، في تاريخ منتخب إنجلترا لكرة القدم هذا العام.

ويبتعد نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وقائد منتخب إنجلترا بفارق 5 أهداف خلف روني، الذي سجل 53 هدفا بقميص منتخب «الأسود الثلاثة».

وستكون الفرصة مواتية أمام كين للاقتراب من صدارة روني لقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا، عندما يلعب المنتخب الإنجليزي وديا ضد سويسرا يوم السبت القادم، ثم أمام كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات لكين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، وبثته شبكة «سكاي سبورتس»، قال فيها: «أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من المباريات، سأكون جاهزاً وقتما تكون هناك حاجة للاستعانة بي».

وأكد كين: «أود تحطيم هذا الرقم القياسي. آمل أن يكون ذلك ممكنًا مع المباريات التي نخوضها هذا العام، أنا في ترتيب جيد حقاً في الوقت الحالي».

واختار جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، بعض الوجوه الجديدة في قائمة الفريق، التي أعلن عنها مؤخراً وكان من بينها الثنائي تيريك ميتشيل وكايل ووكر- بيترز، حيث يواصل الفريق استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر هذا العام.

وأضاف كين: «كل مباراة تلعبها مع إنجلترا لها أهمية خاصة في عام المونديال».

وأوضح كين: «من المهم تجربة تشكيلات وتكتيكات مختلفة، يمكننا استخدام هذه اللقاءات الودية لمحاولة فهم كيفية تعاملنا مع كأس العالم».

وتابع: «ينبغي علينا في كل حصة تدريبية أن نتأكد من تحقيق أقصى استفادة منها».

ويحلم منتخب إنجلترا بالتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بالبطولة عندما استضافها على ملاعبه عام 1966، كما يرغب أيضاً في تعويض جماهيره عن خيبة الأمل التي لحقت بهم عقب خسارته المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، التي جرت على ملعب «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية لندن بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي العام الماضي.