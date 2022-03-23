«أبوظبي الرياضي» يستعرض خطط الفعاليات ويناقش مؤشرات الأداء



أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة مستجدات الأعمال وبحث خطط التطوير لمسيرة قطاع الرياضة في إمارة أبوظبي ومواصلة تقديم المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز نجاحات المنظومة الرياضية وتحقيق التفاعل المجتمعي بكافة الأنشطة للمرحلة المقبلة.

ترأس الاجتماع الذي عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، كما حضره الدكتور جمال محمد الكعبي، سيف بدر القبيسي، محمد خليفة النعيمي، الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، مسلم سالم العامري، إضافة إلى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

شهد الاجتماع في أجندة أعماله الاطلاع على خطط الفعاليات الرياضية العالمية التي ستحتضنها أبوظبي خلال المرحلة القادمة، امتدادا للنجاحات الكبيرة التي أحرزتها خلال الفترة الماضية ومكانتها الريادية في تنظيم كبرى الفعاليات في ظل الأصداء العالمية الواسعة التي حظيت بها من قبل الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، كما أوصى مجلس الإدارة مواصلة الخطط التنظيمية المميزة لتقديم فعاليات بأعلى معايير الجودة لتعزيز مكتسبات المكانة المرموقة للعاصمة أبوظبي ودورها المهم في جذب واستقطاب التنوع الكبير لكافة الفعاليات وبجميع الرياضات، ما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من النواحي الفنية والزخم الجماهيري والإعلامي والترويجي للإمارة.

واعتمد مجلس الإدارة الموازنة العامة لقطاع الرياضة في إمارة أبوظبي، كما أطلع على سلم رواتب الأندية الرياضية وتقرير التدقيق الداخلي لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب الاطلاع على مؤشرات الأداء العام للمؤسسات والأندية الرياضية.

كما استعرض مجلس الإدارة خطة سير الأعمال في الأندية الرياضية التخصصية المستحدثة للرياضات الأولمبية والتي تضم: نادي أبوظبي للمبارزة، نادي أبوظبي للألعاب القوى، نادي أبوظبي لرفع الأثقال، نادي أبوظبي للقوس والسهم، نادي أبوظبي للرياضات المائية، نادي أبوظبي لكرة المضرب.