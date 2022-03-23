«فيفا» يفتح النافذة الثانية لبيع تذاكر المونديال

الدوحة (أ ف ب)

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، النافذة الثانية من المرحلة الأولى لبيع تذاكر مونديال قطر 2022، قبل نحو أسبوع من إجراء القرعة النهائية للعرس الكروي العالمي.

ولفت فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن هذه النافذة التي تستمر حتى 29 مارس الجاري ستكون على أساس «مبدأ من يأتي أولاً يُخدم أولاً».

وأضاف أنه في هذه النافذة أيضاً التي تعتبر الأخيرة قبل إجراء القرعة النهائية للبطولة، إذ من المتوقع أن يتزايد الطلب بعد أن تتبين مواجهات المنتخبات، وسنوفّر في هذه الفترة من المبيعات تذاكر لجميع المباريات باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية.

وأشار إلى أن عملية الشراء ستكون مقسّمة إلى فئات: تذكرة مباراة واحدة متوفرة لكل المباريات باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية، سلسلة تذاكر خاصة بمنتخب محدد طيلة مشاركته، وسلسلة تذاكر أربعة ملاعب التي تتيح لحاملها حضور أربع مباريات واستادات مختلفة على التوالي، إضافة إلى تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتغنّى قطر التي تستضيف بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين البطولة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، بقرب المسافات بين الملاعب ما يتيح سهولة التنقل للمشجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

وستنطلق المرحلة الثانية من المبيعات بعد القرعة النهائية التي تقام في الأول من أبريل 2022،

وكان فيفا حدّد أسعاراً تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.