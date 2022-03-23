26 لاعباً يمثلون منتخبنا في «آسيوية الجو جيتسو» بالبحرين

أبوظبي (الاتحاد)

دخل منتخبنا الوطني للجو جيتسو المرحلة الأخيرة من معسكره المغلق استعداداً للسفر الجمعة للمشاركة في النسخة السادسة من البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري.

وتتواصل تدريبات اللاعبين واللاعبات وسط اهتمام كبير من أعضاء الجهازين الفني والإداري بالتفاصيل كافة، حيث يتم حالياً مراجعة الأوزان، والإعداد النفسي، ووضع اللمسات الأخيرة قبل التوجه إلى المنامة للمنافسة على اللقب بهدف الاحتفاظ به وتأكيد البقاء في صدارة القارة الآسيوية.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 26 لاعباً ولاعبة وهم على صعيد الرجال زايد الكثيري، وذياب النعيمي، وعمر الفضلي، وخالد الشحي، ومحمد علي السويدي، وفراج العولقي، ومحمد العامري، ومهدي العولقي، وفيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي، وعبدالله الكبيسي وهزاع فرحان.

أما على صعيد منتخب السيدات، فتضم القائمة كلاً من حمدة الشكيلي، وشوق الظنحاني، وبلقيس عبدالله، وشريفة النعماني، وأسمى الحوسني، وميثاء سلطان، وبشاير المطروشي، ومها الهنائي، وشما الكلباني، وهيا الجهوري، ومهرة محفوظ، ومروة الحوسني، وتسنيم الجهوري ومريم العامري.

وفي هذا الإطار يقول مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: «إن المعسكر المغلق للمنتخب خرج بالعديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية وأهمها تحقيق الانسجام بين اللاعبين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين الجهاز الفني من جهة أخرى، حيث تسود أجواء من التفاؤل والثقة والحرص على تقديم أداء يليق باسم الإمارات ويضمن الحفاظ على اللقب».

وأوضح المنهالي:«يتضمن المعسكر المغلق تدريبات صباحية في صالة اللياقة البدنية على الأجهزة الرياضية المختلفة، فيما يحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين وتسليط الضوء على مختلف الجوانب الفنية والتكتيكية من خلال محاضرات نظرية، ثم تطبيق ما تم مناقشته في التدريبات المسائية التي تركز على الجوانب الفنية لتطوير المهارات وعلاج أي من نقاط الضعف، ومراقبة تحركات الخصم على البساط».

بدورها، قالت بوليانا لاجو المدير الفني لمنتخب السيدات: إن المنتخب حريص على ترك بصمة قوية خلال مشاركته في البطولة الآسيوية في البحرين عبر تكرار الإنجازات السابقة وتحقيق اللقب مجددا، مؤكدة أن اللاعبات تؤدين التدريبات بمعنويات عالية والتزام تام بالتعليمات، ورغبة كبيرة في اقتناص أكبر عدد من الميداليات الملونة في المنافسات التي لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال.

وأضافت لاجو: «منتخب السيدات يتطور من بطولة إلى أخرى، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة حالياً تفرض علينا حسابات عميقة حول اختيار التشكيل المثالي للمنتخب المرشح للمشاركة في المنافسات، ويعود السبب في ذلك إلى التألق اللافت لبنات الإمارات على البساط، ووجود وفرة من المواهب النسائية القادرة على تمثيل الإمارات بأفضل صورة ممكنة، وهذا مؤشر مهم يؤكد أن جو جيتسو السيدات في الإمارات مقبل على مرحلة مميزة في الأعوام القادمة.

من جانبه، يؤكد البطل زايد الكثيري وأحد أهم عناصر المنتخب المشاركين في البطولة أن اللاعبين لن يدخروا أي جهد في تطبيق توجيهات الجهاز الفني لأنها تختصر طريق الفوز والتقدم في البطولة.

وأضاف الكثيري:«نحن محظوظون بوجود مدربين لا يريدون الفوز فحسب، بل يريدون أيضاً التثقيف، يرون فينا ما لا نراه في أنفسنا، ويؤمنون بقدراتنا، ويعملون ليل نهار على تطويرها، كما أننا محظوظون بوجود اتحاد يوفر لنا أفضل بيئة تنافسية وأفضل برامج تدريب، وأهم بطولات تهيئ لنا أفضل فرص الاحتكاك مع لاعبين من مدارس مختلفة».