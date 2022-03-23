1657 لاعباً في مونديال المبارزة للشباب والناشئين



رضا سليم (دبي)

كشف اتحاد المبارزة تفاصيل بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين 2022، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمجمع حمدان الرياضي بدبي، خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل المقبل، بمشاركة 1657 رياضياً ورياضية من 102 دولة، والتي يستضيفها الاتحاد بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للمرة الاولى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس دبي الرياضي بمقره، وحضره المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للمبارزة ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وهدى المطروشي أمين عام اتحاد المبارزة، ومديرو الإدارات والأقسام بالمجلس.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «تستضيف البطولة وفوداً من 102 دولة من شتى بقاع العالم يمثلها 1657 لاعباً ولاعبة، كلهم حرصوا على القدوم إلى دبي ليتنافسوا في أروع المنافسات الرياضية الشريفة على مدار تسعة أيام تبدأ من السبت الموافق 2 أبريل بصالة مجمع حمدان الرياضي، هذه المنشأة الرياضية التي نفخر بها، والتي تعد في مقدمة المنشآت الرياضية التي لا تضاهى، ونؤكد أن البطولة وفي استضافة هذا الصرح الرياضي الكبير ستحفر اسمها في أذهان جميع المشاركين بها».

وأكد أن إقامة البطولة خلال شهر رمضان يعد بمثابة تحد كبير لنا، والإمارات دائماً تقبل التحدي، ويكفي أن استضافة الحدث في دبي جاء بالإجماع، ولدينا كافة الترتيبات للحدث كما أن منتخبنا جاهز للبطولة من خلال المعسكرات وتجهيز اللاعبين في الفترة الأخيرة، والبطولة تعد فرصة لمبارزينا ومبارزاتنا لتقديم مستويات تنافسية، والكشف عن مدى التطور الذي تحقق لهم«.

ووجه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على ما قدمه لنا من دعم في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، ونحن في أسرة المبارزة الاماراتية نفخر دوماً بفكر وعطاء هذه المؤسسة الرياضية الرائعة التي تحقق النجاح تلو النجاح، والتي تعمل وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس الذي لا يألو جهداً في دعم الأحداث الرياضية بدبي، وإطلاق المبادرات والابتكارات الخلاقة التي يشهد بها الجميع، والشكر موصول إلى معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وجميع العاملين بالمجلس».

وأضاف: «ونشكر اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وبنك رأس الخيمة وأسرة مجمع حمدان الرياضي التي قدمت لنا كل الدعم لتنظيم البطولة».

وقال ناصر أمان آل رحمة: «يسرنا أن نعلن عن تنظيم واستضافة بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة الإمارات 2022، في مجمّع حمدان الرياضي الذي استضاف بطولات عالم في مختلف الرياضات، كما استضاف معسكرات تدريبية لأبطال العالم والأولمبياد في مختلف الرياضات وفي مقدمتها المبارزة، كما يضم المجمّع مقر ومركز تدريبات أكاديمية دولية للمبارزة».

وأضاف: «سعداء باستمرار التعاون مع اتحاد المبارزة الذي يقوم بعمل كبير ورائع لنشر وتطوير هذه الرياضة التي زادت شعبيتها ومكانتها كثيراً في الدولة، وقد تعاونا مع الاتحاد في تنظيم منافسات المبارزة ضمن دورة ند الشبا الرياضية، كما يتم سنوياً تنظيم بطولة دولية بالمبارزة تستقطب مبارزين ومبارزات من أبطال الأولمبياد والعالم، ليصل تعاوننا إلى مرحلة استضافة بطولة العالم للشباب والناشئين التي ستقام بمشاركة أكثر من 1600 رياضي، وأكثر من 2000 من أعضاء الوفود التي تمثل 102 دولة».

وأكد عبد الله شهداد مدير مجمّع حمدان الرياضي، أن العمل جار في المجمّع لتغطية أحواض السباحة وتجهيز الصالة وتقسيمها لاستضافة أكثر من مباراة في وقت واحد، وفرق العمل قد اختصرت فترة تغطية وتجهيز الأرضيات لتكون لمدة أسبوع فقط، وبذلك فإننا في وضع مريح جداً، ونسبق الجدول الزمني المقرر لذلك.