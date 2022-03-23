«ترايثلون خورفكان» ينطلق السبت

الشارقة (الاتحاد)

ضمن خطط نشر الثقافة الرياضية وتشجيع فئات المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية، يشارك مجلس الشارقة الرياضي برعاية ترايثلون خورفكان، الذي يقام «السبت»، تنظيم فندق ومنتجع أوشيانيك، بالتعاون مع شركة ريس مي، حيث يتكون السباق من رياضات مركبة وهي السباحة وركوب الدراجات والجري، بمشاركة مختلف الفئات العمرية من كلا الجنسين.

يتم تنظيم السباق على فئتين تشمل المسافات المتوسطة 800 متر سباحة والدراجات لمسافة 30 كلم والجري لمسافة 7 كلم، فيما تضم الفئة الثانية المسافات القصيرة للسباحة لمسافة 400 كلم وركوب الدراجات لمسافة 12 كلم والجري لمسافة 2.5 كلم، على أن يتم اختيار الفائزين الثلاث الأوائل من كل فئة.