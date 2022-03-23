نورة الكتبي تهدي منتحبنا ذهبية في بطولة فزاع لـ «قوى» أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أهدت نورة الكتبي منتخبنا الذهبية الأولى في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي يُسدل الستار عليها يوم غد على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، والتي يشارك فيها 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة.

وحلقت بطلتنا البارالمبية نورة بالمركز الأول في دفع الجلة أف 32، فيما حصلت بطلتنا ذكرى الكعبي على الميدالية البرونزية في المسابقة نفسها.

وفاز بطلتنا عبدالله مصباحي بفضية رمي القرص أف 54 و55، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى السوري وسام الرزق، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب نييدري من لاتفيا.

وفي مسابقة دفع الجلة سيدات الفئة أف 33 و34، حصدت الإمارات ميداليتين فضية وبرونزية عن طريق سارة الجنيبي وإنصاف النعيمي على التوالي، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية إلى الجزائرية المتألقة صفية جلال والتي كانت قد حطمت الرقم العالمي في مسابقة دفع الجلة الفئة أف 56 و57 المسجل باسمها في ختام منافسات اليوم الأول، مؤكدة أنها بطلة من ذهب صاحبة الأرقام القياسية على الصعيد العالمي والأفريقي.

وبانتهاء منافسات اليوم الثاني، نجح منتخبنا في حصد 5 ميداليات ملونة ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

ولم يجد السويسري مارسيل هوك نجم «بارالمبية طوكيو» والحائز على 4 ذهبيات في النسخة البارالمبية الأخيرة، أي صعوبة في التحليق بذهبية 1500 متر رجال، تاركاً المركزين الثاني والثالث إلى التايلانديين يونارين ويراون.

وحصد السوري على أسعد ذهبية دفع الجلة رجال أف 11,20، تلاه في المركز الثاني بون كونج من تايلاند، بينما حصل محمد أليف من ماليزيا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحلقت الألمانية مارلي مينيجي بذهبية 1500 متر تي 54، تلتها في المركز الثاني السويسرية الكساندرا هيلينغ، فيما حلت مواطنتها باتريشيا ثالثة.

وفي مسابقة القفز الطويل سيدات الفئة ت 20,37,46,47 جاءت التركية فاطمة داملا في المركز الأول، بينما ذهبت الفضية إلى موريشيوس عن طريق آنيس آن، فيما جاءت الفرنسية ماندي ثالثة.

وحلق العراق بذهبية وفضية مسابقة 400 متر رجال الفئة تي 36 و37 عن طريق عباس الدراجي وعبد الستار، بينما ذهب المركز الثالث إلى كازاخستان بتوقيع غاليولي.

وابتسمت ذهبية وفضية رمي الرمح أف 12,13,38 إلى كولومبيا عن طريق خوسيه جورجيو ولويس فيرنان، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب البريطاني دانييل.

وفي مسابقة 100 متر رجال الفئة تي 47 فاز البريطانيان إيمانويل كوكر وأولا أبيدوقن بالمركزين الأول والثاني، بينما ذهب المركز الثالث إلى الكاميروني بوبا إبراهيم.

واختتم البطل البارالمبي التونسي وليد شكيلة مشاركته في الحدث بالفوز بذهبية 100 متر رجال على الكراسي المتحركة تي 33,34، حاصداً الميدالية الذهبية الثانية له بعد أن فاز بالمركز الأول في مسابقة 800 متر تي 33,34 على الكراسي المتحركة في اليوم الأول، فيما كان المركز الثاني من نصيب الكويت عن طريق البارالمبي أحمد المطيري، ليذهب المركز الثالث إلى التايلاندي جيوات راتانا.